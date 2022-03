El grupo socialista de la Diputación de Huelva lleva a pleno la exclusión financiera de los municipios de la Sierra

HUELVA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno en la Diputación de Huelva, Salvador Gómez, ha presentado este lunes la dos mociones que el grupo socialista lleva al pleno del organismo provincial correspondiente al mes de abril y que se celebrará el próximo jueves, 31 de marzo, unas de las cuales versa sobre la exclusión financiera "a la que se están viendo sometidos muchos de los municipios de la Sierra onubense".

En segundo lugar, también lleva a pleno en forma de moción la "reprobación y rectificación" de "unas declaraciones del consejero de Salud, Jesús Aguirre, con la víctimas de violencia de género" según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa.

En la primera de las mociones, los socialistas contabilizan hasta un total de 17 municipios de la provincia que "se ven directamente afectados por la exclusión financiera que complica especialmente hacer frente al reto de la despoblación".

En concreto, Gómez ha apuntado que nueve municipios "están en situación de aislamiento total bancario, pues no tienen ni cajero ni oficina". Se trata de Castaño del Robledo, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, La Granada de Riotinto, Linares de la Sierra, La Nava, Puerto Moral, Valdelarco y Los Marines. Por su parte, otros siete tienen cajero pero no oficina: Berrocal, Cañaveral de León, Fuenteheridos, Hinojales, Santa Ana la Real, Santa Bárbara de Casa y a la que se ha unido recientemente Almonaster la Real. Y finalmente, Campofrío tiene oficina pero no cajero.

En la moción, el grupo socialista insta al Gobierno de la Nación a poner en marcha "en el plazo previsto" las medidas de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, "realizando las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por 'brecha digital'".

Asimismo, "insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha de manera inmediata medidas regulatorias, financieras, inversiones, ayudas para los municipios y acuerdos con las entidades financieras para garantizar los servicios financieros y la atención personalizada a los ciudadanos y municipios afectados por la exclusión financiera".

Por último, solicitan a las entidades bancarias y financieras con presencia en Huelva, "especialmente CaixaBank y Caja Rural" que, "como compromiso de responsabilidad social corporativa, con los ciudadanos y Ayuntamientos de la provincia de Huelva", mantengan y extiendan la red de instalaciones y servicios financieros dirigido a la población rural en riesgo de exclusión financiera y exclusión digital.

Especialmente que estas entidades, en el caso en que sólo haya una oficina y/o un cajero en la localidad y ésta sea de su entidad, "se comprometan a mantenerla indefinidamente".

En la segunda moción, el grupo socialista pretende la "rectificación y reprobación" de unas declaraciones del consejero de Salud, Jesús Aguirre, en las que aseguraba que "el concepto de violencia intrafamiliar puede ser preferible al de violencia de género por ser más representativo".

En la moción, los socialistas "reprueban" las manifestaciones del consejero de Salud por las que considera que ·se mancilla décadas de lucha social e institucional contra la violencia de género y se agrede a la memoria y dignidad de las mujeres andaluzas víctimas de violencia machista", así como se insta al presidente de la Junta de Andalucía a "exigir la rectificación del consejero de Salud, con expresa petición de disculpas a las víctimas de la violencia de género en Andalucía y en España".