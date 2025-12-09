La Guardia Civil refuerza la lucha contra los robos en explotaciones agrícolas en la provincia de Huelva

Agentes de un equipo ROCA de la Guardia Civil en Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de los equipos ROCA (Equipos de Investigación y Prevención de Robos en el Campo), ha intensificado su presencia y actividad en la provincia de Huelva con el objetivo de prevenir los robos y hurtos en las explotaciones agrícolas durante la campaña de recogida de aceituna.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, con el inicio de la campaña de recolección los equipos ROCA han llevado a cabo varias reuniones de coordinación con los principales representantes del sector agrícola, entre los que se incluyen ayuntamientos, cooperativas olivareras, asociaciones de agricultores y la guardería rural.

Estas reuniones tienen como fin mejorar la cooperación y establecer mecanismos de actuación ante la preocupación por los robos en los olivares. La provincia de Huelva cuenta con cinco equipos ROCA distribuidos en las Compañías Territoriales de Moguer, Ayamonte, Valverde del Camino, La Palma del Condado y Cortegana, con el cometido de proporcionar una cobertura integral a los agricultores.

A fin de garantizar la seguridad del sector agrícola, la Guardia Civil dispone de un plan de actuación que incluye el establecimiento de dispositivos especiales en las áreas más sensibles, tanto en las explotaciones agrícolas, como en otras zonas rurales y almazaras. De igual manera, se realizarán controles "exhaustivos" de maquinaria, personas y transporte para "detectar cualquier irregularidad o indicio de actividad ilícita".

En relación con la recolección de aceituna, la Guardia Civil recuerda que la "rebusca" de aceitunas, que consiste en la recolección de frutos que quedan en el campo tras la cosecha principal, solo puede llevarse a cabo con la autorización explícita y por escrito del propietario de la explotación. La rebusca no está permitida antes del 1 de marzo, fecha de finalización de la campaña principal, y solo puede realizarse si el titular de la finca lo permite.

Con el objetivo de reducir la incidencia de delitos en el campo, la Guardia Civil continúa desplegando un esfuerzo conjunto con los representantes del sector agrario para proporcionar una respuesta eficaz frente a los robos y hurtos. Esta colaboración forma parte del Plan contra las Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, que pretende no solo luchar contra los delitos, sino también ofrecer formación en seguridad y medidas preventivas.

La Guardia Civil hace un llamamiento a todos los integrantes del sector agrícola para que mantengan una comunicación "permanente y efectiva", elemento "imprescindible" para la detección temprana de cualquier actividad sospechosa y para "garantizar la adecuada protección de las explotaciones" y señala que esta cooperación resulta "fundamental" para "agilizar la identificación de incidentes y favorecer una respuesta rápida y eficaz".