El gurumelo vuelve a ser el protagonista en la Feria Gastronómica Transfronteriza de Paymogo (Huelva)

Paymogo (Huelva) acoge este fin de semana la vigésimo segunda edición de la Feria Gastronómica Transfronteriza del Gurumelo, una muestra que pone en valor uno de "los productos estrella" de la gastronomía onubense y que, a lo largo de los días 13, 14 y 15 de marzo, desarrollará numerosas actividades culturales, culinarias y patrimoniales en torno al gurumelo.

Según ha indicado la Diputación Provincial en una nota de prensa, la diputada de Agricultura, Ganadería y Pesca de la institución provincial, Patricia Millán, quien ha presentado esta feria junto a la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Paymogo, Juana Agustiño, y la concejal delegada de Igualdad y Servicios Sociales, Magdalena Severo, ha señalado que "hablar de gastronomía de la provincia es hablar del jamón ibérico, de las gambas, de los frutos rojos, del aceite y las conservas, y por supuesto, del gurumelo".

"El gurumelo es una joya gastronómica cada vez más cotizada dentro y fuera de nuestras fronteras y que a través de esta feria el Ayuntamiento de Paymogo pone en valor. Tras más de veinte años, podemos asegurar que se trata de una feria consolidada, que ha ido creciendo año tras año y que está marcada en el calendario no solo por los vecinos y vecinas de Paymogo, sino por todos aquellas personas que quieren conocer más de este exquisito producto", ha manifestado.

Por su parte, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Paymogo, Juana Agustiño, ha remarcado que el gurumelo "forma parte de la tradición y cultura del pueblo". "Pero no solo de Paymogo, sino de toda la comarca y de Portugal, por eso el carácter transfronterizo de esta feria", ha añadido.

Además, Agustiño ha desgranado la programación de esta vigésimo segunda edición de la muestra, señalando que la feria arrancará el viernes, 13 de marzo, a la una de la tarde, con el acto de inauguración, y la apertura del salón gastronómico. Posteriormente, se entregará el Gurumelo de Oro, que este año ha recaído en la Panadería Blanco, "una empresa local y familiar que lleva casi un siglo y con la que se homenajea a esas panaderías de los pueblos que se mantienen vivas con el paso de los años".

Durante la muestra también se habrá tiempo para un acto de hermanamiento con Villanueva del Fresno (Badajoz), población que comparte con Paymogo el carácter transfronterizo y que también organiza una feria del gurumelo a finales del mes de marzo. A lo largo del fin de semana se llevarán a cabo numerosas actuaciones musicales, así como una ruta patrimonial 'Los secretos de Paymogo', y el show cooking 'Cozinha da Avó: cocina de la abuela', procedentes de Santana de Cambas.