Hallan el cuerpo sin vida de una mujer de 40 años en el centro de Huelva

Efectivos policiales en la calle Arquitecto Pérez Carasa. - EUROPA PRESS

HUELVA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de una mujer de 40 años ha sido hallado este domingo en la calle Arquitecto Pérez Carasa, en el centro de Huelva capital, según han declarado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Tal y como han precisado desde el servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, el cuerpo no muestra signos de violencia.

La Sala Coordinadora del Servicio 112 Andalucía ha activado el pertinente protocolo policial, según fuentes del servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.