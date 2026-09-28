Hermandad Matriz estrena 'Rocío. Toda luz de Ella es Venida', relato audiovisual de "ocho siglos de devoción"

Estreno de 'Rocío. Toda luz de Ella es Venida'. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

La Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte ha estrenado este fin de semana 'Rocío. Toda luz de Ella es Venida', su tercer trabajo audiovisual, una película documental que propone una mirada actualizada de la devoción a la Virgen del Rocío, desde sus orígenes en las marismas y la estrecha relación de Almonte con su Patrona hasta "la dimensión universal alcanzada por esta fe".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el estreno tuvo lugar el sábado, en el salón de actos de la Casa Hermandad, en Almonte, con un segundo pase celebrado el domingo. Ambas proyecciones completaron su aforo.

Buena parte del relato se construye además a través de las voces dealmonteños y almonteñas, que aportan recuerdos, vivencias y testimonios personales para contar El Rocío "desde su propia identidad y desde quienes han recibido y transmitido esta devoción de generación en generación".

Durante la presentación, el presidente de la Hermandad Matriz,Santiago Padilla, destacó la "importancia" de ofrecer una visión actualizada de la historia de El Rocío. En los últimos años, los estudios publicados en 'Exvoto', la revista de investigación de la institución, han ido incorporando nuevos datos y conocimientos sobre distintos episodios históricos que encuentran ahora también reflejo en esta película.

Historia, investigación, documentos y fotografías de archivo, testimonios y recreación audiovisual se combinan en una narración que sitúa en el centro la relación de Almonte con su Patrona. El documental comienza con la presentación de los niños ante la Virgen durante la Candelaria, convirtiendo la transmisión de la fe entre generaciones en el punto de partida de la obra.

Desde ahí, la película se adentra en los orígenes medievales del Santuario de Santa María de las Rocinas, cuya existencia está documentada desde 1335, y recorre algunos de los principales hitos de la historia rociera: la leyenda del hallazgo de la Virgen, las primeras Venidas documentadas a Almonte, su proclamación como Patrona en 1653, el origen del Rocío Chico, la Coronación Canónica de 1919, la relación histórica con la Casa Real o la visita de san Juan Pablo II.

Las Venidas de la Virgen a Almonte constituyen uno de los principales hilos narrativos de la película. Los caminos que durante siglos llevaron a la Virgen hasta su pueblo sirven también para explicar otros caminos: los recorridos por generaciones de rocieros que han llevado esta devoción más allá de Andalucía, hasta comunidades presentes en Europa, América y Oceanía.

El título, inspirado en el 'Canto del alma' de san Juan de la Cruz, utiliza la luz como expresión de la fe y la Venida como expresión de un camino. Dos conceptos que articulan una narración en la que memoria, investigación y emoción permiten acercarse desde una perspectiva renovada a una devoción profundamente vinculada a Almonte y proyectada después al mundo.

La película está dirigida por Carlos Valera, responsable también de los anteriores proyectos audiovisuales realizados para la Hermandad Matriz. A la presentación asistió también la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almonte, María José Faraco.

La Hermandad Matriz trabaja ya en la programación de nuevas proyecciones de 'Rocío. Toda luz de Ella es Venida', cuyas fechas se darán a conocer próximamente.