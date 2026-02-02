Higuera de la Sierra (Huelva) reclama por carta a Óscar Puente la "mejora urgente" de la N-433 y la N-435

El alcalde de Higuera de la Sierra (Huelva), Mario Domínguez. - AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE LA SIERRA

HIGUERA DE LA SIERRA (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Higuera de la Sierra (Huelva), Mario Domínguez, ha anunciado el envío de una tercera carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para "exigir la intervención urgente y la correcta finalización" de las obras de mejora y asfaltado de la carretera N-433, así como para insistir en "la necesidad inmediata" de actuar también en la N-435.

En el escrito, el alcalde subraya que se dirige nuevamente al Ministerio "con el deber institucional y moral de velar por la seguridad" de sus vecinos y "de quienes visitan la comarca" y lamenta "el grave deterioro de las vías y el riesgo inmediato que supone para la seguridad vial", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El primer edil manifiesta su "profundo malestar y preocupación" por "no haber sido recibido en el Ministerio, pese a haberlo solicitado formalmente, ni haberse producido desplazamientos de responsables técnicos a la zona para comprobar la situación sobre el terreno".

"Esta es la tercera vez que alerto por escrito del estado de estas carreteras y, aunque se han anunciado medidas, la realidad es que no se están ejecutando", señala.

El estado actual del firme es calificado como "inadmisible y peligroso", destacando la "aparición de agujeros, grietas y un deterioro prematuro del asfalto recientemente ejecutado", así como "la total ausencia de señalización, ni siquiera provisional, para advertir a los conductores de las deficiencias existentes".

"El abandono institucional que sufrimos los vecinos de la Sierra de Aracena es injustificable. No se puede afirmar que se está actuando cuando el día a día demuestra lo contrario", advierte el alcalde, quien considera que esta "falta de actuación" supone "una falta a la verdad hacia los onubenses".

Asimismo, el alcalde comunica formalmente que, "en caso de producirse cualquier incidente grave", se personará ante las instancias judiciales y administrativas correspondientes para "exigir responsabilidades en todos los ámbitos, incluidos los políticos, técnicos y administrativos".

"La seguridad de nuestros vecinos y visitantes no admite más dilaciones", concluye, exigiendo la "reactivación inmediata y real" de las actuaciones "necesarias", con "rigor técnico, señalización adecuada y presencia efectiva sobre el terreno".