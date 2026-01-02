Higuera de la Sierra (Huelva) ultima todos los detalles para su Cabalgata centenaria

Reunión del Plan de Seguridad para la cabalgata de Reyes de Higuera de la Sierra. - HIGUERA DE LA SIERRA

HIGUERA DE LA SIERRA (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El municipio de Higuera de la Sierra (Huelva) ultima los preparativos de su conocida y centenaria Cabalgata de Reyes Magos, para la que se espera una afluencia de más de 20.000 visitantes.

Precisamente, este viernes ha tenido lugar la última reunión del Plan de Seguridad que ha estado presida por el alcalde, Mario Domínguez Sánchez, y que ha contado con la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, Teresa Herrera.

De este modo, más de 25 agentes de la Guardia Civil (Ciuddanía, Tráfico, Roca y Usecic), además de 22 agentes de seguridad privada, tres equipos de bomberos y dos equipos sanitarios.

Además, el Ayuntamiento va a habilitar 12 aparcamientos públicos, todos señalizados y cuatro vehículos lanzadera para facilitar el desplazamientos de los visitantes.

Por su parte, el desfile comenzará a las 20,00 horas del 5 de enero y contará con 16 carrozas que representan pasajes bíblicos, así como cuenta con los Reyes Magos y la Estrella de la Ilusión. Además, esta cabalgata es conocida, no solo por sus carrozas, sino porque está representadas por vecinos del municipio que permanecen inmóviles representando distintas escenas,

La cabalgata de Reyes de Higuera de la Sierra es la más antigua de Andalucía y la segunda más antigua de España. Declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y galardonada con numerosos premios y distinciones como la Medalla de Oro de la provincia que concede la Diputación de Huelva. Constituye una de las grandes citas de la Navidad onubense, que continúa regalando su magia después de que durante dos años se tuviera que suspender debido a la pandemia de Covid-19.