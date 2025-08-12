La historia de los mayores del Condado de Huelva se contará en una nueva edición de 'Un Condado de Cuentos'

HUELVA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las localidades de Almonte, Chucena, Villarrasa y Lucena del Puerto (Huelva) acogerán en los primeros días del mes de septiembre la segunda edición del Festival Itinerante de Narración Oral 'Un Condado de Cuentos'. Un festival, hermano de 'Una Mina de Cuentos y Un Andévalo de Cuentos', en el que los cuentos a narrar se basan en los recuerdos de las personas mayores de cada localidad, resaltando las tradiciones, costumbres y memoria de una comarca tan "emblemática" en la provincia de Huelva como es la comarca del Condado.

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, la diputada de Cultura de la institución provincial, Gracia Baquero, quien ha estado acompañada en la presentación de 'Un Condado de Cuentos' por el alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor; el promotor del Festival, Diego Magdaleno; y las narradoras onubenses Carmen Sara Floriano e Irene Reina, ha señalado que "este Festival nace con un espíritu claro: rescatar y dar voz a la memoria viva de nuestra provincia, a través de las historias, leyendas, anécdotas y canciones que nuestros mayores guardan como un tesoro en su corazón".

"Porque ellos, son auténticas bibliotecas humanas, guardianes de un patrimonio inmaterial que no debe perderse, y que merece ser celebrado con todo el cariño que la Diputación", ha añadido.

Por su parte, Diego Magdaleno ha asegurado que se trata de "un festival de narración oral en el que se cuentan historias locales". "Los artistas que las narrarán proceden de diferentes lugares, incluyendo Andalucía. Artistas que estrenan espectáculo cada día para el público protagonista de los cuentos, en el escenario vivo de la trama, recorriendo las calles de cada pueblo", ha explicado.

"Contando las historias a viva voz y en compañía de un músico especialista en folclore andaluz. Al son de la gaita y el tamboril, tan característico del Condado. Con esta actividad ayudamos a afianzar la importancia de patrimonio inmaterial de la comarca, así como el valor de las personas mayores como promotoras de la oralidad", ha abundado.

En esta segunda edición el equipo de escuchantes y escribientes ha estado compuesto por Carmen Sara Floriano, Noelia Camacho e Irene Reina, quienes han visitado las localidades de Almonte, Chucena, Villarrasa y Lucena del Puerto. En cada una de las localidades se han citado con un nutrido grupo de personas mayores, quienes han narrado desde leyendas locales a anécdotas, chascarrillos, algún cuento y varias canciones.

"Al escucharles, provocamos que las personas mayores vuelvan a sentirse importantes en su pueblo. Fomentamos que pongan en valor su sabiduría, viviendo momentos realmente encantadores en cada cita", ha señalado Reina.

Por otro lado, el alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, ha agradecido tanto a la Diputación como a las escuchantes su trabajo y esfuerzo "en este proyecto en el que se cuenta la historia viva de nuestros pueblos". "Anécdotas muy divertidas que estoy seguro que todos los vecinos se van a sentir identificados con ellas porque son historias muy conocidas", ha agregado.

El programa de cuentos y el elenco de artistas del 2025 es el siguiente: El miércoles, 3 de septiembre, en Almonte, con el narrador y coordinador del festival Diego Magdaleno desde la Ciudad de la Cultura. El jueves, 4 de septiembre, en Chucena con la narradora Irene Reina desde la plaza del Condado de la localidad.

Por otra parte, el viernes 5 de septiembre el Festival se traslada a Villarrasa y contará con la presencia del narrador David Acera desde la plaza de España, y el sábado 6 de septiembre será la última cita en Lucena del Puerto, donde se podrán escuchar sus historias de la mano de la narradora Raquel López desde la Plaza de la Constitución. En los cuatro municipios, el Festival comenzará a las 21,00 horas, siendo la entrada gratuita.