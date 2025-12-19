Un hombre evacuado al hospital tras volcar un camión con sacos de harina en la H-30 (Huelva)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años ha sido evacuado este viernes al Hospital Juan Ramón Jiménez tras el vuelco de un camión que transportaba sacos de harina en la H-30, a la altura de Gibraleón (Huelva), según ha indicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Según ha indicado el 112, sobre las 7,50 horas de este viernes se han recibido varias llamadas alertando del vuelco de un camión, que transportaba sacos de harina, en el kilómetro 1 de la H-30 sentido Huelva, a la altura de Gibraleón.

Hasta la zona se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos del Consorcio Provincial, Policía Local, mantenimiento y servicios sanitarios, que han atendido a un hombre de 44 años que ha sido trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital.