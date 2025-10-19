Un hombre resulta herido por arma blanca tras mantener un altercado con unos jóvenes mientras conducía en Huelva

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. Imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

HUELVA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de mediana edad ha resultado herido por arma blanca tras mantener un altercado con varios jóvenes que circulaban en patinete mientras él lo hacía en su vehículo por el barrio de Las Colonias en la capital onubense.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, el incidente ha tenido lugar en la noche del sábado. La víctima ha sido atendida por los servicios sanitarios y trasladada al hospital, aunque su vida no corre peligro.

Ante el suceso, se han abierto diligencias policiales sin detenidos hasta el momento. La investigación, a cargo del grupo de Policía Judicial, se remitirá a la autoridad judicial para esclarecer los hechos.