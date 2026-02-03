El Hospital Infanta Elena de Huelva pide la rescisión del contrato con la empresa de la cafetería por "incumplimientos"

Archivo - Hospital Infanta Elena de Huelva en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Infanta Elena de Huelva ha indicado este martes que ha solicitado la rescisión del contrato de concesión vigente con la empresa que gestiona la cafetería del centro por no estar "prestando el servicio en los términos contemplados" y que se encuentra "pendiente de la finalización de los trámites legales necesarios".

Así lo ha manifestado ante la huelga definitiva de los trabajadores de esta cafetería anunciada este martes por el sindicato CCOO por "el impago de salarios a la plantilla" y que comenzará este miércoles, 4 de febrero tras "acumular dos meses sin cobrar" una situación "que afecta a 20 familias" y que, según denuncia el sindicato "es consecuencia de años de irregularidades en la gestión del servicio concesionado".

Al respecto, la dirección del Hospital Infanta Elena ha aclarado que el servicio de cafetería del centro "es prestado por una empresa externa, adjudicataria de un contrato de concesión administrativa", y que su gestión "no depende directamente del hospital". Por tanto, "no tiene potestad sobre las relaciones laborales de dicha empresa con sus trabajadores".

Asimismo, subraya que "desde hace meses" el Hospital Infanta Elena ha impulsado la apertura de "dos nuevos expedientes de contratación" para la concesión del servicio de cafetería, "uno de los cuales quedó desierto y el otro se encuentra actualmente en tramitación".

El centro hospitalario ha remarcado que confía en "la pronta resolución del conflicto interno de la empresa", así como del resultado del nuevo procedimiento de concesión abierto, así como ha informado que, "de forma paralela", desde el hospital "se está trabajando en la planificación y organización de medidas alternativas con el fin de minimizar las posibles molestias".

En este sentido, ha asegurado que la cobertura de las comidas de los profesionales que se encuentren de guardia "se encuentra garantizada por el propio centro" y que se está trabajando "para habilitar nuevos mecanismos para la adquisición de alimentos por parte del resto de trabajadores y acompañantes de pacientes ingresados".

Por su parte, desde CCOO han lamentado que "el pago de salarios han sido habituales durante años", pero que "la situación ha alcanzado un límite tras acumular dos meses completos, diciembre y enero, sin cobrar, dejando a 20 familias sin ingresos", toda vez que señala que el servicio de cafetería "ha ido pasando por distintas empresas adjudicatarias mediante concurso público, arrastrando una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social que ronda los 700.000 euros, lo que ha provocado que el servicio resulte cada vez más difícil de asumir para nuevas empresas concesionarias".