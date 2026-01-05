El Hospital Quirónsalud Huelva recibe la visita del paje real para pacientes hospitalizados

Visita del paje real al Hospital Quirónsalud Huelva. - QUIRÓNSALUD HUELVA

HUELVA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Huelva ha recibido en la mañana de este lunes la visita del Paje Real que ha visitado a los pacientes hospitalizados escuchando sus deseos y recibiendo las cartas de los pacientes más pequeños dirigidas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Asimismo, según ha indicado el centro hospitalario en una nota, "como es habitual, el Paje Real también les ha deseado una pronta recuperación" y ha hecho entrega de caramelos y bombones "para endulzar la espera de la noche más mágica del año".

Este 5 de enero es uno de los días más señalados en el calendario de la ciudadanía española, con especial emoción para los niños que esperan la llegada de los Reyes Magos. El paje real es la figura que acompaña a Sus Majestades de Oriente y quién tiene hilo directo para acercar las peticiones de regalos de los pequeños ingresados.