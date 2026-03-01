Huelva se consolida como la provincia con mayor peso industrial y más espacios protegidos

Archivo - Imagen panorámica del Polo Químico de Huelva. - AIQBE - Archivo

HUELVA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Huelva se consolida como la provincia con mayor peso de su sector industrial superando el 16%, y con mayor número de espacios protegidos, además de ser la provincia andaluza con menor número de hogares con todos sus miembros activos parados y menor tasa de abandono temprano de la educación.

Son algunas de las conclusiones que se extraen de la publicación de síntesis 'Indicadores de Andalucía y Provincias ¿Cómo hemos cambiado?', consultada por Europa Press, que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) con motivo del 28F y consultado.

Esta publicación, según explica el IECA, es el fruto de la evolución conceptual y tecnológica del producto Indicadores Andalucía y Provincias que esta entidad viene publicando anualmente desde el año 2006, cuyo objetivo es "ofrecer los datos con un marcado carácter visual que facilite a los usuarios discernir los cambios que se han producido en Andalucía y sus provincias desde el comienzo de la Autonomía, hace ya más de 40 años, hasta nuestros días".

De este modo, según este estudio la industria en la provincia tiene un peso del 16,1% (datos de 2023), muy por encima de la media andaluza (11%) y de la segunda provincia con mayor porcentaje, que es Jaén (15,4%). Por otra parte, en otro sector que destaca la provincia en el sector primario, puesto que el peso del mismo es del 13,1% (datos de 2023), que ha supuesto un crecimiento del 21,2% con respecto a otros años, pero solo es superada por Almería (19,9%) y muy por encima de la media autonómica (6,9%).

Otro dato a destacar de este análisis es la superficie dedicada a la agricultura ecológica en la que Huelva se posiciona como la segunda provincia, superando las 265.000 hectáreas, un aumento significativo, ya que en 2022 alcanzó casi las 200.000 hectáreas. En esta ocasión, solo ha sido superada por Córdoba, con más de 271.000 hectáreas.

Otro indicador que evalúa este estudio son las exportaciones, en el que la provincia destaca, puesto que estas han crecido desde los algo más de 593.000 euros en 1990 hasta los 7.340.840 euros en 2025, que le ha hecho situarse como la tercera provincia más exportadora de la comunidad, superada por Sevilla (nueve millones de euros) y Cádiz (7,8 millones de euros).

Asimismo, el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante en Huelva se situó en 2025 en 27.243 euros, que ha supuesto un crecimiento del 3,8%. Cifra algo superior al que se registró en 2008 (19.026 euros), y ligeramente superior a la media andaluza (26.896 euros).

EMPLEO

En cuanto al empleo, es significativo el crecimiento del número de afiliaciones a la Seguridad Social hasta superar ampliamente los 236.219 onubenses, frente a los casi 131.000 de 1993. De este modo, el salario de los hombres se sitúa en 20.654 euros (dato de 2024), frente a los 11.033 de 1998, mientras que la retribución de las mujeres sigue siendo inferior, 15.164 euros, aunque se ha duplicado con respecto a 1998, año en el que cobraban 6.516 euros.

Un dato positivo es el paro, ya que se ha reducido, puesto que en 2022 había 45.419 parados onubenses, mientras que en 2025 se han contabilizado 34.471, muy alejada de los 62.066 de 2013, el peor año de la serie histórica. Además, Huelva es la provincia con menos hogares con todos los activos en paro, concretamente, 13.099, que además ha supuesto un descenso del 1,9%.

Por otra parte, mientras en el 1982 había 44.142 pensionistas con un importe medio de 110 euros, en 2025 se contabilizan más de 107.244 con una pensión media de 1.239 euros.

DATOS POBLACIONALES

Por otro lado, en los datos se puede observar cómo desde principio de la década de los 80 Huelva contaba con 416.795 habitantes y ha crecido hasta los 541.814 en 2026.

Por otra parte, en estas décadas la esperanza de vida sigue aumentado de manera considerable, puesto que en 2024 en Huelva este indicador se situó en 82,47 años, muy próximo a la media andaluza (82,86) frente a los 73,8 años de principios de los 80. Atendiendo a los datos desagregados por sexo, la esperanza de vida es de 85,4 años para las mujeres mientras que los hombres viven 79,6 años.

EDUCACIÓN

Según este estudio algo más de 250.305 onubenses han alcanzado estudios de Secundaria, multiplicando casi por ocho a los que disponían de estos estudios en 1980. Mientras que en estudios superiores se ha pasado de 17.660 a los 126.302 de 2025.

Por otro lado, se ha logrado reducir la tasa de abandono temprano de educación del 37,6% (2002) a 9,3% (2025), siendo la más baja de Andalucía y muy por debajo de la media andaluza (14,5%), toda vez que ha supuesto un descenso del 31,2% con respecto al año anterior

Además, la tasa de inserción laboral de los egresados universitarios ha crecido del 38,7%, en el curso 2011-2012, al 60,6% del 2022-2023, siendo las ingenierías y la arquitectura las que concentran un mayor inserción, el 78,3%.

Por su parte, la tasa de inserción laboral en la formación profesional es del 40,7% en el curso 2021-2022, casi el doble del curso 2011-2012, que era del 25,8%, siendo mecánica, electrónica y otra formación técnica la que presenta un mayor porcentaje.

En cuanto a las licencias federativas de deporte, estas han crecido de 20.565 en 1992 a las 38.236 en 2023, liderando el ranking las de fútbol (11.476), caza (10.268) y golf (2.421).

Otro de los apartados de este estudio es el Medio Ambiente, en el que Huelva se sitúa como la provincia con mayor espacio protegido, concretamente 319.110 hectáreas, lo que supone el 31,45% de su territorio, que se reparte en un total de 24 espacios protegidos. Asimismo, en 2025, Huelva contó con un total de 12 banderas azules ondeando en sus playas, una mejora considerable si se compara con 1993, año en el que solo consiguió tres de estas insignias.