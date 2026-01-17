Huelva impulsa talleres para crear productos turísticos sostenibles en el Territorio Minero

Rivera San Agustin en Alosno. - CARMEN MORALES DELGADO

HUELVA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Territorio Minero, ejecutado por la Diputación Provincial de Huelva junto a la Agencia Destino Huelva y financiado con fondos europeos Next Generation, ha anunciado este sábado que ha puesto en marcha un programa de formación y talleres de cocreación de productos y servicios de turismo sostenible en Alosno, Tharsis y San Bartolomé de la Torre.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la iniciativa arranca el próximo 26 de enero con el primer taller presencial en San Bartolomé y tiene como objetivo generar nuevas oportunidades económicas vinculadas al patrimonio minero, cultural, natural y productivo del territorio.

El programa forma parte de la estrategia global del PSTD, orientada a establecer un modelo turístico sostenible, adaptado a las características del territorio y centrado en la diversificación económica, la protección del entorno y la valorización de los recursos locales.

Por su parte, los talleres no se dirigen únicamente a empresas turísticas consolidadas, sino también a negocios y proyectos locales interesados en desarrollar productos turísticos sostenibles o experiencias visitables y comercializables.

La iniciativa combina formación especializada gratuita, talleres presenciales de cocreación y asesoramiento personalizado, con una metodología práctica y participativa que permitirá a los participantes diseñar experiencias turísticas sostenibles, viables y alineadas con las tendencias actuales del mercado.

Además, fomentará la cooperación entre agentes locales y la creación de una red colaborativa que refuerce el posicionamiento conjunto del Territorio Minero como destino emergente, tal y como ha enmarcado la institución provincial.

El calendario de talleres comienza el 26 de enero en San Bartolomé de la Torre, continuará del 2 al 13 de febrero con sesiones online, y proseguirá con talleres presenciales en Tharsis, el 16 de febrero, y en Alosno, el 23 de febrero, centrados en la creación de experiencias y en la fijación de precios y paquetización de productos turísticos.

Estos talleres se enmarcan en un conjunto más amplio de actuaciones del PSTD Territorio Minero, que incluye jornadas y acciones de sensibilización en turismo sostenible, la elaboración de una guía de recursos turísticos para visibilizar los activos patrimoniales y culturales de la zona, y la redacción de un Manual de Buenas Prácticas de Sostenibilidad Turística, concebido como referencia para una gestión turística responsable integrada en criterios ambientales, sociales, culturales y económicos.