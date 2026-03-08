Huelva se posiciona en enero como segunda provincia en viajeros y pernoctaciones en hoteles rurales

Archivo - El hotel rural accesible Sierra Luz, enclavado en Cortegana (Huelva). - EUROPA PRESS/PAZ Y BIEN - Archivo

HUELVA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Huelva se ha posicionado durante el mes de enero como la segunda provincia andaluza en viajeros que se han hospedado en alojamientos rurales, y ha supuesto un crecimiento en la tasa interanual, según los datos provisionales que ha publicado recientemente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

De este modo, durante enero, 2.901 viajeros se hospedaron en los alojamientos turísticos de la provincia, sin embargo, esta cifra supuso un ligero descenso con respecto a diciembre de 2025, en el que se contabilizaron 3.151 turistas y un aumento del 32,64% con respecto al mismo mes del pasado año.

Asimismo, durante el primer mes del año, los visitantes realizaron 5.298 pernoctaciones, lo que representa un aumento del 16,7% con respecto al mismo mes del año anterior en el que se registraron 4.536 estancias. No obstante, ha supuesto un descenso con respecto a diciembre de 2025, en el que los hoteles contabilizaron 6.647 estancias.

Tan solo la provincia de Málaga superó a la onubense en cuanto a viajeros, ya que contabilizó 5.766 viajeros, y en cuanto a pernoctaciones, que consiguió 20.942 estancias. Además, a nivel autonómico, los hoteles andaluces fueron visitados por 19.381 turistas y se registraron 51.443 pernoctaciones.

Por otro lado, el turista nacional eligió preferentemente los hoteles rurales de la provincia, puesto que aglutinaron a 2.703 viajeros españoles y 5.007 pernoctaciones, mientras que de estancias de ciudadanos extranjeros se contabilizaron 292 y 197 viajeros, lo que supone un aumento con respecto al mes anterior.

Además, la estancia media durante enero fue de 1,8 días, que fue la menor de las provincias andaluzas y supone una cifra inferior a la de diciembre (2,1), mientras que la estancia media del turista extranjero aumenta hasta los 1,5 días,

Por su parte, el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche fue la primera zona más visitada de las que son objeto de estudio del IECA, puesto que durante enero se contabilizaron 1.647 turistas, mientras que fue la tercera en pernoctaciones, con 3.192 estancias, de los cuales 1.598 fueron turistas nacionales y registraron 3.064 estancias.

Por otro lado, hay que resaltar que la provincia ha contado con 142 establecimientos de media que han ofertado 1.161 plazas, generando, a su vez, 250 puestos de trabajos y obteniendo el 29,23% de ocupación durante el fin de semana, que es el porcentaje más alto de todas las provincias andaluzas.