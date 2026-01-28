Huelva y Punta Umbría activan los planes de emergencia antes las incidencias de la borrasca Kristi

Un árbol caído por la borrasca Kristin en Punta Umbría (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría ha activado en la mañana de este miércoles los planes de emergencias ante las incidencias registradas por el paso de la borrasca Kristin, aunque se centran en caída de arboleda y otros elementos.

En este sentido, en un vídeo remitido a los medios de comunicación, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha indicado que la ciudad "ha sufrido los impactos de un fuerte temporal", pero previendo la situación, el Consistorio activó el plan de preemergencia en la noche del martes, pero a primera hora de este miércoles se ha activado el Plan de Emergencia.

Los vientos fuertes continúan, por lo que la primera edil ha pedido a la población que siga las normas que indican las autoridades competentes. "Todos nuestros servicios de emergencia están en la calle. Bomberos, policía, protección civil, infraestructura, Aguas de Huelva, etc, viendo cualquier incidencia para poder resolverla", ha explicado.

Además, ha informado de que están todos los parques cerrados hasta "nuevas indicaciones", ya que se está evaluando el daños a la arboleda y han quedado clausuradas todas las actividades al aires libre así como las pistas deportivas.

Asimismo, ha pedido a los ciudadanos que eviten desplazamientos innecesarios para "evitar que haya desgracias personales", porque "hasta ahora solo ha habido daños materiales".

PUNTA UMBRÍA EVALÚA LOS DAÑOS

Por otro lado, el Ayuntamiento de Punta Umbría también ha activado a primera hora de este miércoles el Plan de Emergencia Municipal en nivel 1 ante el paso de la borrasca Kristin, que ha dejado en el municipio fuertes rachas de viento y lluvias, provocando el registro de numerosas incidencias por todo el municipio.

Entre las incidencias más destacadas se encuentran árboles caídos por todo el pueblo y desprendimiento de cubiertas metálicas de terrazas tipo panel sándwich y de placas fotovoltaicas, además de otras actuaciones puntuales relacionadas con elementos urbanos desplazados por el viento. Aún se están valorando los daños causados por el paso de la citada borrasca.

Desde el primer momento, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha pedido a la población, a través de las redes sociales municipales, "prudencia, autoprotección, precaución y sentido común", especialmente en los desplazamientos y en las zonas más expuestas, agradeciendo al mismo tiempo la colaboración ciudadana durante el episodio meteorológico adverso. También ha manifestado que "afortunadamente, no hay que lamentar daños personales".

Los servicios municipales han actuado de forma coordinada desde el principio, con la intervención de Policía Local, Protección Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos y personal del Almacén Municipal, trabajando para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

El Ayuntamiento continúa atento a la evolución de la situación y recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia a través de los canales oficiales.