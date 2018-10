Huelva recibe a Carolina Marín como "la reina del bádminton mundial"

Publicado 05/10/2018 22:22:40 CET

La deportista Carolina Marín ha sido recibida en la tarde de este viernes en Huelva capital, su ciudad natal, donde ha sido recibida como "la reina del bádminton mundial" tras ganar un total de tres veces el Campeonato del Mundo de Bádminton, convirtiéndose en la jugadora que más Mundiales ha ganado desde que se instauró esta competición.

En este marco, Marín ha resaltado que "llevo a los onubenses, a la ciudad y a todos conmigo siempre. A pesar de la distancia, ya sea entrenando en Madrid o compitiendo fuera de España, un trocito vuestro está a mi lado y creedme que ese apoyo me llega".

La recién campeona del mundo ha subrayado que "esta medalla y todos los títulos que he conseguido, son también vuestros. Porque me habéis ayudado, con cada uno de vuestros mensajes, a ser más fuerte cada día y a no rendirme nunca, aunque las cosas se pusieran difíciles. Vosotros sois cuatro veces campeones de Europa, medalla de oro en unos Juegos Olímpicos y ahora, también, tres veces campeones del mundo".

La ciudad de Huelva ha recibido este viernes a Carolina Marín en un acto público destinado a rendir homenaje a una deportista onubense que ha ganado tres veces el Campeonato del Mundo de Bádminton, convirtiéndose en la jugadora que más Mundiales ha ganado desde que se instauró esta competición en el año 1977.

Cabe recordar que la deportista ha regresado a su ciudad cargando bajo el brazo su cuarto título de la temporada, tras el Europeo, el Mundial y los Abiertos de Japón y China. La onubense, vigente campeona olímpica, del mundo y de Europa, acaba de hacerse con uno de los tres grande' Super 1000 del HSBC World Tour, junto con el All England, que ya ganó en 2015 y el Abierto de Indonesia, el único que le falta en su palmarés de esta categoría.

Además, ha aterrizado en su ciudad natal tras completar un histórico doblete Japón-China, apenas un mes después de proclamarse por tercera vez campeona del mundo.