Huelva registra cerca de mil donaciones de sangre hasta el jueves para las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba)

Archivo - Donación de sangre en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, sito en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de la capital, ha registrado entre el lunes y el jueves 939 donaciones de sangre --de las 8.317 bolsas recogidas en toda Andalucía-- tras el llamamiento realizado por el mismo para que la ciudadanía colaborara tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que se vio afectado el Alvia Madrid-Huelva.

Así según ha indicado a Europa Press la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y Consumo en Huelva, que señala que el lunes las donaciones en Huelva fueron 307, mientras que el martes se donaron 280 unidades, un total de 227 el miércoles y 125 el jueves. Esto supone el 193% más de lo que se habría recogido en esos cuatro días con respecto las donaciones diarias habituales --que rondan las 80 al día--.

Desde la Consejería y la Delegación de Salud en Huelva han mostrado su "agradecimiento" por "la solidaridad una vez más mostrada por la ciudadanía onubense" apoyando "masivamente" y "dando respuesta" a este llamamiento que se realizó precisamente este mismo lunes.

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células ha estado abierto de 09,00 a 21,00 horas de forma ininterrumpida hasta el miércoles para atender a los ciudadanos que deseaban colaborar, toda vez que el hospital informó de que la Red Andaluza de Centros de Transfusión Sanguínea había reforzado su funcionamiento, ampliando recursos y horarios.

Desde el Hospital Juan Ramón Jiménez han destacado que "en medio del dolor por el accidente ferroviario, Huelva ha vuelto a demostrarlo". "Cientos de personas se han acercado al Centro de Transfusión, Tejidos y Células para ayudar, triplicando las donaciones habituales y regalando esperanza en uno de los momentos más difíciles. Ha sido profundamente emocionante ver colas interminables, familias enteras y, especialmente, a tantos jóvenes esperando horas con un único objetivo: aportar su granito de arena", han remarcado en sus redes sociales.

Por ello, ha dado las "gracias" a "cada persona que está donando, a quienes están esperando con paciencia y a quienes han pensado en los demás cuando más se necesitaba". "Este gesto que salva vidas nos recuerda que en el silencio y el dolor, la humanidad sigue latiendo fuerte", ha subrayado.

Este pasado miércoles, se produjeron en Andalucía 2.449 donaciones, cuando la media habitual está entre 800 y 900. El lunes 19, las donaciones fueron de 2.990 bolsas y el martes 20, 2.878.

La Administración sanitaria ha indicado que "las reservas están garantizadas en este momento", por lo que desde la Consejería de Sanidad se ruega "escalonar" las donaciones en las próximas semanas, tal como ha trasladado la Junta a los medios.

Las donaciones pueden realizarse tanto en los puntos fijos de las capitales y principales ciudades como en las unidades móviles, que recorrerán municipios y pedanías de las ocho provincias andaluzas. La coordinación de la Red permite que la sangre y sus componentes lleguen allí donde se necesitan, "funcionando como un único sistema al servicio de toda Andalucía".