Huelva Riega subraya que la mejora del acuífero de Doñana pasa por "cumplir la Ley del Trasvase"

HUELVA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Huelva Riega, han subrayado este lunes que "no es posible garantizar la recuperación y mejora del acuífero de Doñana mientras no se cumpla íntegramente la Ley del Trasvase al Condado y se ejecuten las infraestructuras hidráulicas que dicha norma declara prioritarias".

Así lo ha expresado el presidente de Huelva Riega, Fernando González, coincidiendo con el Día Mundial de los Humedales, que se celebra este 2 de febrero, según ha indicado la entidad en una nota de prensa.

"La Ley 10/2018, o Ley del Trasvase, no es una declaración de intenciones, sino una herramienta jurídica diseñada precisamente para preservar el equilibrio del acuífero Almonte-Marismas y los ecosistemas asociados a Doñana", tal y como recoge expresamente su preámbulo. Ese "objetivo ambiental" está condicionado a la llegada de recursos hídricos externos, como los 20 hm3 del trasvase, "que permitan reducir de forma efectiva las extracciones subterráneas".

Además, Fernando González ha indicado que, según recoge la propia ley, el cumplimiento de las infraestructuras previstas "permitiría disminuir en al menos 20 hectómetros cúbicos anuales las extracciones del acuífero", además de generar una "mejora indirecta del mismo gracias al drenaje natural del agua de riego procedente de fuentes superficiales".

"Sin esas obras, el impacto positivo sobre el acuífero es, sencillamente, limitado", ha explicado González, ya que la norma establece además, en su disposición adicional, el "carácter prioritario" de infraestructuras "clave" como la presa de Alcolea, el Túnel de San Silvestre y Bocachanza II, "imprescindibles para garantizar el suministro y hacer viable el modelo que la propia ley define".

Al respecto, el presidente de Huelva Riega ha incidido en que "la falta de avances" en estas obras "impide cerrar el círculo que conecta sostenibilidad ambiental, seguridad hídrica y desarrollo socioeconómico".

Por ello, desde Huelva Riega han insistido en que "la defensa de Doñana no puede desligarse del cumplimiento de la legalidad vigente ni basarse en diagnósticos incompletos". "La mejora real del acuífero no se logrará con titulares, sino con infraestructuras, planificación y el cumplimiento de la ley", señalan desde la asociación.