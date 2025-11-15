Huelva vuelve a liderar las pernoctaciones en campings en Andalucía durante septiembre

HUELVA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los campings de Huelva lideraron las pernoctaciones en Andalucía durante el mes de septiembre al registrar 156.946 estancias, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) publicados y recogidos por Europa Press.

De este modo, el dato de septiembre supone un descenso del 54,44% con respecto al mes anterior (344.498). Además, supone una bajada del 15,43% en relación al mismo mes del pasado año, ya que se contabilizaron 185.603 pernoctaciones.

En cuanto a viajeros, los campings de Huelva acogieron a 25.681 personas, superada por la provincia de Cádiz, que contabilizó 48.809 visitantes y Málaga, con 31.199 personas. Este dato supone una bajada del 50,23% con respecto a agosto (51.600 personas) y un incremento del 17,52% con respecto al mismo mes de 2024, que registraron 21.852 turistas.

A nivel regional, 152.435 viajeros visitaron alguno de los camping andaluces durante el noveno mes del año y se contabilizaron 577.438 pernoctaciones. Por lo tanto, la provincia registró el 27,17% de las estancias de campings de toda la comunidad.

El turismo nacional es el que más frecuenta este tipo de establecimientos hoteleros en la provincia, ya que se registraron 21.470 viajeros proceden del país, registrando 137.842 estancias. Este dato supone un descenso considerable con respecto a agosto, en el que se registraron 44.679 turistas y 317.960 pernoctaciones.

Por su parte, el turismo internacional también aumentó de manera considerable en septiembre, ya que se registraron 4.211 viajeros de fuera de España, frente a los 6.921 de agosto, y 19.104 estancias, mientras que el mes anterior se contabilizaron 26.538 pernoctaciones.

Por otro lado, el IECA también refleja la estancia media de los turistas de campings, que en esta ocasión se eleva a 6,11 días, que vuelve a ser la más alta de la comunidad, mientras que la media extranjera es de 4,54, más alta que en agosto, que fue de 3,3 días.

Por otro lado, por zonas turísticas, estudiadas por el IECA, la Costa de la Luz es la que registra el mayor número de estancias en septiembre, concretamente 156.305. Asimismo, recibió a 25.499 visitantes, la segunda zona, siendo 6,13 la media de días en los camping de esta zona onubense.

Además, en cuanto a puntos turísticos, Isla Cristina registró 36.849 pernoctaciones, tercer municipio de los que analizar el IECA, mientras que los campings isleños fueron visitados por 11.432 visitantes.