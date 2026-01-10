Huelva vuelve a ser la segunda provincia con más visitantes en alojamientos rurales en noviembre

Archivo - El hotel rural accesible Sierra Luz, enclavado en Cortegana (Huelva). - EUROPA PRESS/PAZ Y BIEN - Archivo

HUELVA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Durante noviembre de 2025, 4.485 viajeros se hospedaron en los alojamientos rurales de la provincia de Huelva, lo que supuso un aumento del 29,36% con respecto a octubre (3.467 turistas). Mientras que con respecto al mismo mes de 2024 (3.882) se ha producido un incremento del 15,51%, según los datos que ha publicado recientemente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

De este modo, Huelva recupera en el undécimo mes de 2025 la segunda posición en el número de viajeros en alojamientos rurales, además de que también se produjo un incremento con respecto a la tasa interanual.

Asimismo, durante noviembre Huelva fue la tercera provincia en pernoctaciones, ya que se realizaron 8.242 estancias, lo que supuso un incremento del 17,14% con respecto al mes anterior (7.036) y un descenso del 5,6% en relación al mismo periodo de 2024 (8.732).

A nivel autonómico, los hoteles rurales andaluces fueron visitados por 26.620 turistas, que supone un 8,1% menos que el año anterior, y se registraron 67.375 estancias, es decir, una disminución del 13,8%.

Por otro lado, el turista nacional continúa siendo el principal en los hoteles rurales de la provincia, puesto que en noviembre aglutinaron a 4.435 viajeros españoles y 8.088 pernoctaciones de las totales, mientras que de estancias de ciudadanos extranjeros se contabilizaron 154 y 50 viajeros.

Además, la estancia media durante noviembre fue de 1,8 días, la más baja de todas las provincias, mientras que la estancia media del turista extranjero fue de 3,1.

Asimismo, el Parque Natural de Doñana fue el más visitado de Andalucías de las zonas que estudia el IECA con 2.736 visitantes, que dejaron 4.381 estancias, mientras que el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche fue la segunda zona más visitada, ya que recibió 2.259 turistas y registró 4.586 estancias.

Por otro lado, hay que resaltar que la provincia ha contado con 148 establecimientos de media durante noviembre de 2025 que han ofertado 1.250 plazas, generando, a su vez, 272 puestos de trabajos y obteniendo el 42,18% de ocupación durante el fin de semana, que vuelve a ser el más alto de las provincias andaluzas.