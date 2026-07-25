HuelvaLAB lanza un curso de verano para aplicar digitalización e IA al sector agroforestal - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de HuelvaLAB, organiza el curso de verano 'Transformación digital aplicada a la empresa agroforestal', una formación dirigida a profesionales, empresas y cooperativas con interés en mejorar sus procesos mediante la digitalización y el uso práctico de la inteligencia artificial.

El curso comenzará el próximo 10 de agosto y abordará cómo la tecnología puede contribuir a ahorrar tiempo, reducir errores, mejorar la coordinación de los equipos y facilitar una toma de decisiones más ágil y fundamentada.

La formación tendrá carácter gratuito y se desarrollará íntegramente online a través de un aula virtual. Las personas participantes podrán acceder a los contenidos desde cualquier lugar, sin horarios y a su propio ritmo, según se recoge en una nota de la diputación.

Durante cuatro semanas HuelvaLAB publicará una entrega semanal compuesta por un vídeo formativo, un audio breve, un documento de apoyo y un ejercicio práctico.

La duración total estimada será de seis horas más el tiempo que cada persona quiera dedicar a revisar el material complementario.

El curso no requiere conocimientos técnicos avanzados.

Los contenidos partirán de situaciones habituales en las empresas, como la dispersión de la información, la duplicidad de tareas, la pérdida de documentación, los errores administrativos, la falta de coordinación o el escaso aprovechamiento de los datos.

La formación permitirá conocer aplicaciones concretas de la inteligencia artificial, la automatización administrativa, la gestión documental y las herramientas destinadas a organizar la actividad empresarial.

El material formativo abordará los CRM, programas para gestionar las relaciones con clientes, y los ERP, sistemas que permiten integrar y planificar recursos, procesos e información dentro de una organización.

El programa también prestará atención a la comunicación interna y a la implicación de los equipos.

La incorporación de una nueva herramienta requiere explicar con claridad qué problema resuelve, qué beneficios aporta y cómo afectará al trabajo diario de las personas que deben utilizarla.