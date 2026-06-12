Iberdrola amplía su red de atención al cliente con una nueva oficina en Ayamonte (Huelva)

Nueva oficina de Iberdrola en Ayamonte. - IBERDROLA

AYAMONTE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

Iberdrola ha abierto en Ayamonte (Huelva) una nueva oficina de atención al cliente desde la que ofrecerá "un servicio más cercano y asesoramiento energético personalizado" a los vecinos del municipio y su entorno, "reforzando su atención presencial en la provincia".

La nueva oficina, situada en calle Lusitania número 15, ha recibido la visita del alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, que ha conocido las instalaciones y los distintos servicios de atención y asesoramiento que Iberdrola pone a disposición de sus clientes, ha indicado la compañía en una nota.

El nuevo espacio está diseñado para "facilitar una atención directa y personalizada, acompañando a los clientes en la gestión de sus suministros y en la búsqueda de soluciones ajustadas a cada caso". Entre otros servicios, los clientes podrán recibir información y asesoramiento sobre los planes de luz "más adecuados" a su consumo, así como conocer las últimas soluciones energéticas desarrolladas por la compañía.

Asimismo, se ofrece asesoramiento en autoconsumo, puntos de recarga para vehículos eléctricos, climatización, aerotermia y rehabilitación energética, además de soluciones digitales "que permiten controlar el consumo y fomentar el ahorro energético". El espacio permite también realizar todas las gestiones habituales relacionadas con los suministros, como altas, bajas o cambios de titularidad, "facilitando los trámites y mejorando la experiencia de los clientes".

El punto de atención estará abierto de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, para "ofrecer a los clientes una atención adaptada a sus necesidades".