Iberoamérica reconoce la migración "segura, ordenada y regular" como "palanca" para su desarrollo sostenible

Celebración del V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo, en La Rábida (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Los representantes de los países iberoamericanos participantes en el V Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo han reconocido el papel de la migración "segura, ordenada y regular" como "palanca" de desarrollo sostenible para la región. Para ello, han reafirmado las vías de migración regular, que "contribuyen a reducir la irregularidad, responder a los retos demográficos de la región y cubrir las necesidades de los mercados laborales", reconociendo la generación de "beneficios mutuos" para los países de origen, tránsito y destino.

Las delegaciones, que se han reunido este jueves y viernes en La Rábida, en Palos de la Frotera (Huelva), se comprometen, con el acompañamiento de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), a trabajar en un Informe de Buenas Prácticas en materia de movilidad laboral que permita sistematizar las experiencias de la región y "explorar o reforzar mecanismos de movilidad" entre países iberoamericanos, sobre una base voluntaria y "respetando las competencias nacionales de cada Estado".

De igual manera, según ha indicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en una nota, se ha acordado incorporar el papel de las diásporas iberoamericanas en el exterior como "puentes económicos, culturales y sociales entre nuestras sociedades", y que sirva de base para políticas "que potencien su contribución al desarrollo local y regional".

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha puesto en valor que la "experiencia compartida nos ofrece una posición privilegiada para impulsar un modelo migratorio y de integración basado en la cooperación, en la igualdad de derechos y en el reconocimiento de la diversidad como un activo para el desarrollo humano, económico y cultural de los países iberoamericanos".

"Debemos responder a los retos demográficos actuales con responsabilidad, porque la migración, bien ordenada, genera beneficios mutuos para los países de origen, tránsito y destino. Por este motivo, la realidad nos empuja a abordarla con cooperación", ha señalado.

Por su parte, el Secretario Adjunto Iberoamericano, Frederico Ludovice, ha relevado como "la historia de Iberoamérica está profundamente entrelazada con estas múltiples olas migratorias, internas y externas, que lejos de fragmentarnos, han contribuido a construir una identidad regional rica y plural", siendo este "un rasgo característico" de la Comunidad Iberoamericana.

PROTECCIÓN ANTE LA DESINFORMACIÓN

Uno de los ejes centrales del Foro ha sido el análisis de las narrativas actuales sobre migración, con especial foco en generar "marcos positivos" que "combatan" la desinformación. Se recordó la necesidad de proteger a las personas migrantes "frente a esta desinformación y la discriminación", y que promueva "narrativas justas y basadas en la evidencia sobre la contribución de la migración al desarrollo sostenible de nuestras sociedades".

Para ello, las delegaciones consideran "vital" fortalecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de políticas migratorias, integración socioeconómica y protección de derechos, "contribuyendo a la construcción de una gobernanza migratoria regional más efectiva, transparente e inclusiva".

En el vigésimo aniversario del Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo (2006), se ha reconocido el "enriquecimiento cultural, académico, económico, político y social" que supone la migración para Iberoamérica. El Ministerio señala que las conclusiones "reafirman el compromiso con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial para los Refugiados", descritos como "marcos de referencia fundamentales" para la acción colectiva de los países de la región en materia de movilidad humana.

Para más información se puede consultar la página web oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana España 2026: https://www.30cumbreiberoamericana.gob.es/es y también la página web y las redes sociales oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: https://www.inclusion.gob.es/gl/.