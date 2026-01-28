ICAR cesa a la teniente alcalde de Cartaya (Huelva) y la oposición exige que se aclare la situación de la Corporación

Pleno del martes del Ayuntamiento de Cartaya (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE CARTAYA

CARTAYA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El Grupo Independientes de Cartaya, ICAR, (Huelva) ha cesado automáticamente de todos los cargos orgánicos del partido a la actual teniente de alcalde del municipio, Eva Moya, no obstante, esta siguió representando a la formación en el pleno de este pasado martes. Por ello, PSOE e IU pidieron al alcalde, Manuel Barroso (PP), que aclarara la situación en la que queda la corporación municipal, sin que obtuvieran respuesta a lo largo del pleno.

De este modo, la propia formación ICAR anunciaba en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, que en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2025, ICAR renovó su Ejecutiva Local conforme a sus Estatutos y como consecuencia de dichos acuerdos, Eva Olimpia Moya Borrero cesó automáticamente en todos los cargos orgánicos del partido, "perdiendo desde esa fecha cualquier representación o legitimación para actuar en nombre de ICAR".

"Se le ha notificado mediante burofax y mediante registro de entrada en el ayuntamiento de Cartaya. Desde entonces, tiene expresamente prohibido realizar actos, comunicaciones, decisiones, gestiones o movimientos económicos en nombre del partido, advirtiéndose que cualquier actuación posterior carecerá de validez y podrá generar responsabilidad personal", señala el comunicado.

No obstante, la teniente de alcalde asistió al pleno del Ayuntamiento de Cartaya de este martes como representante de ICAR y manteniendo en su cargo como teniente de alcalde, ya que la Corporación aún no ha hecho efectivo el paso de esta edil al grupo de nos adscrito.

Asimismo, desde ICAR explican que conforme a los Estatutos de Independientes por Cartaya, la condición de afiliado es "requisito imprescindible" para ostentar cargos orgánicos, formar parte de los órganos de dirección del partido y ejercer representación política en su nombre. En este sentido, "no consta ni ha constado en ningún momento en los registros internos del partido que Eva Olimpia Moya Borrero ostente la condición de afiliada de Independientes por Cartaya, ni figure inscrita en el censo de militantes del partido".

El PP ganó las elecciones en 2023, pero consiguió ocho concejales, cuando la mayoría absoluta en el Consistorio cartayero es once, por lo que llevó a cabo un pacto de Gobernabilidad con ICAR que sumaba sus tres concejales. Por ello, con este anuncio queda en el aire tanto el pacto de Gobernabilidad como la mayoría del equipo de Gobierno, ya que Moya no se ha pronunciado sobre si mantendrá su acta de concejal y si apoyará al actual gobierno. No obstante, la propia Moya explicó en el Pleno que había puesto a disposición del alcalde sus competencias y funciones.

Ante esta cuestión, en el turno de ruegos y preguntas, el portavoz de IU, David F. Calderón, expresó que esta situación "se debe resolver cuanto antes, porque desconcierta", ya que "una de las concejales ha perdido su vínculo con el grupo" y cuando se interviene "no está claro a quién dirigirse". "Por tanto, como se ha informado de esta situación al Ayuntamiento, el servicio de Secretaría debería haber actuado y considerar a esa concejal como no adscrita, que no implica la pérdida de su acta".

"No entendemos por qué esta situación no se ha resuelto para saber quién es el portavoz de ICAR, por lo que queremos pedir una aclaración de cuándo esta situación se va a resolver", señaló durante el Pleno.

La misma cuestión trasladó la portavoz del PSOE, Pepa González Bayo, que preguntó al alcalde "qué está haciendo para que esta Corporación se aclare", ya que "cuando da la voz a ICAR no sabemos a quién se la da".

No obstante, ambas preguntas formuladas por los partidos de la oposición no tuvieron respuesta durante la sesión plenaria por parte del alcalde ni por el grupo ICAR.