Inaugurada en Huelva la exposición 'Por la Santa Cruz, a la luz' por el XXV aniversario de la Cofradía de la Santa Cruz

Inauguración de la exposición 'Por la Santa Cruz, a la luz'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva ha acogido este jueves la inauguración de la exposición 'Por la Santa Cruz, a la luz', que podrá visitarse del 15 de enero al 7 de febrero. La muestra da inicio al programa conmemorativo del XXV aniversario de la Erección Canónica de la Cofradía de la Santa Cruz, y propone una combinación de exhibición patrimonial y reflexión sobre el mundo cofrade.

En la inauguración, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha estado acompañado de la diputada de Cultura, Gracia Baquero; del hermano mayor de la Cofradía de la Santa Cruz, Rafael Millán, y del comisario, Eduardo A. García González del Corral.

En su intervención, Toscano ha señalado que la exposición "nos propone un recorrido por el significado, la iconografía y el cuidado artístico que hay detrás de cada elemento, de cada pintura y de cada talla que vemos en esta sala", subrayando que este trabajo "contribuye a poner en valor el patrimonio cofrade como parte esencial de nuestro patrimonio cultural".

Tras felicitar a la Cofradía de la Santa Cruz por sus 25 años de trayectoria y agradecer a todas las personas que han hecho posible la muestra, el presidente ha destacado que la corporación ha sabido construir "un lenguaje propio, sobrio y profundamente simbólico", una personalidad que, ha añadido, "forma parte de su patrimonio inmaterial, junto a sus tesoros y enseres, exponentes del arte sacro que podemos contemplar desde hoy".

La exposición, comisariada por Eduardo A. García González del Corral, reúne enseres de la cofradía, así como pinturas y tallas vinculadas a la temática de la Santa Cruz, ofreciendo una mirada conjunta al valor artístico, devocional y simbólico de este patrimonio.

Tras agradecer la acogida y la predisposición de la Diputación para el desarrollo de los actos conmemorativos, Millán ha señalado que la muestra "nos descubre cómo se ha forjado por y para Huelva la Cofradía", que ha descrito como romántica, elegante y con mucha historia".

El hermano mayor ha hecho entrega de un obsequio, el logo de la Cofradía, a los hermanos mayores presentes en el acto, al presidente de la Diputación, y a la concejala de Huelva Adela Mora.

Por su parte, García ha realizado un recorrido por las salas en las que se muestran piezas, incluido el frontal del paso, además de documentos o cuadernos en los que se recogen las primeras actas. "No hemos dejado nada en el almacén", ha dicho para remarcar que "hemos hecho la exposición para enseñar y devolver a Huelva lo que Huelva nos ha dado".

Por último, Toscano ha puesto el acento en el ciclo de debates y coloquios que acompaña a la muestra, al considerar que refuerza la necesidad de generar espacios de reflexión y conocimiento en torno a las tradiciones, "para comprenderlas mejor y para seguir cuidándolas desde el respeto y la autenticidad".

El programa conmemorativo continuará el 23 de enero con el debate Iconografía y arquitectura del paso de la Santa Cruz, en el Salón de Plenos de la Diputación de Huelva; el 30 de enero con el coloquio 'Los misterios de la Síndone de Turín y el Santo Sudario de Oviedo', también en el Salón de Plenos; y concluirá el 7 de febrero con el debate 'Valores y retos de las Cofradías de Silencio', que se celebrará en la Casa de la Provincia.