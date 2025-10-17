Un incendio en la A-49, a la altura de Bonares (Huelva), provoca casi cinco kilómetros de retenciones

HUELVA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado este viernes en el paraje Arroyo de Niebla (Huelva), junto a la A-49, está provocando casi kilómetros de retenciones y circulación lenta en dicha vía. Los bomberos tanto del Consorcio Provincial como del Infoca están en la zona actuando para las labores de extinción, aunque el mismo ya se encuentra controlado.

Según han indicado tanto el Consorcio de Bomberos como el Infoca a Europa Press, el incendio se ha originado a las 14,27 horas de este viernes en el paraje Arroyo de Niebla y se trata de vegetación de ribera. No obstante, el fuego se encuentra muy próximo al arcén de la A-49, concretamente en el kilómetro 60, por lo que está provocando complicaciones en el tráfico.

Por parte del Infoca se ha trasladado un grupo forestal y un camión autobomba. Por su parte, el Consorcio de Bomberos ha enviado tres vehículos y cuatro bomberos del parque de San Juan del Puerto y dos camiones y tres bomberos del parque de Valverde del Camino.

Por otro lado, la DGT informa de que existe retención y congestión por circulación lenta desde el kilómetro 64,5, en Niebla, al kilómetro 60 en Bonares, sentido Sevilla.