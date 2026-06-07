El incendio cerca de un camping en Lepe (Huelva) provoca el alejamiento preventivo de 115 menores

Efectivos del Plan Infoca trabajan en la extinción de un incendio en Lepe (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

LEPE (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado este domingo el alejamiento preventivo de 115 menores que se encontraban en el camping Waingunga en Lepe (Huelva), donde se ha declarado un incendio en sus proximidades.

Según ha indicado el consejero en funciones en una publicación en la red social X, sobre el terreno están desplegados ocho medios aéreos, unos 85 profesionales, seis vehículos pesados de extinción, una Unidad Móvil de Meteorología y Trasmisiones, una Unidad Médica, y otra Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales.

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar el incendio desde las 14,30 horas de este domingo, en una zona próxima al camping Waingunga y al pantano de los Machos de la localidad onubense.

Según han detallado fuentes del Plan Infoca a Europa Press, esta emergencia, "al igual que el resto de incendios que están ocurriendo en la provincia, está en zona llana y con influencia de viento".

"Hemos lanzado un ataque fuerte al principio y hemos hecho dos ampliaciones de ese ataque de medios para que, efectivamente, cuanto antes podamos, tengamos una situación mucho más favorable", han asegurado.

Además, el Plan Infoca trabaja para sofocar el incendio controlado en el término municipal de Alosno (Huelva), tras lograr la extinción el pasado sábado de otro declarado en la localidad onubense de Gibraleón.

Cabe recordar que hace dos semanas el Plan Infoca logró extinguir el incendio declarado en el paraje Rincón del Membrillo en Almonte (Huelva), que se mantuvo activo desde el pasado domingo 24 hasta el domingo 31, que afectó a 400 hectáreas del Parque Nacional de Doñana y que llegó a contar con más de un centenar de efectivos para proceder a las labores de extinción.