El Infoca da por controlado el incendio en un paraje de Lepe (Huelva) próximo a la urbanización Islantilla Golf

Imagen del incendio forestal declarado este lunes en Lepe. - AYUNTAMIENTO DE LEPE

HUELVA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por controlado este martes el incendio declarado este lunes en un paraje de Lepe (Huelva), próximo a la urbanización Islantilla Golf, y que dada su proximidad a viviendas se declaró fase de emergencia, situación operativa 1, aunque una vez estabilizado esta bajó a situación operativa 0, así como se procedió a la reapertura de la carretera A-5076.

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', consultado por Europa Press, a las 09,45 horas de este martes se ha dado por controlado el incendio y en la zona permanecen diez efectivos por tierra y una autobomba para su remate y liquidación.

Por su parte, el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, en declaraciones a Canal Sur Radio, ha señalado que durante la noche han estado pendientes de que los retenes del Infoca dieran por controlado el incendio, toda vez que han estado atendiendo a los vecinos que "se han llevado unas horas con el nerviosismo por la cercanía de las llamas a las viviendas".

Asimismo, ha indicado que se realizó un "preaviso" por si "la evolución no fuera favorable y tener esa información". "Finalmente, no hizo falta gracias a la eficacia de los medios de extinción, que en casi un par de horas dieron por estabilizado el incendio y se empezó a tranquilizar todo el mundo".

Además, ha señalado que la coordinación de todos los medios fue "muy buena", por ello, ha agradecido a los profesionales porque en "minutos se desplazaron todo tipo de medios"

Asimismo, el alcalde ha explicado que la zona en la que se origina el incendio, cercana a la urbanización Islantilla Golf y rodeada de pinares y monte bajo, es "ecológicamente muy bonita y también a nivel turístico", pero "a nivel de mantenimiento y para poder actuar en situaciones como esta es mucho más complicada porque la densidad de los árboles impedía entrar los camiones", por lo que "sin la posibilidad de cuatro medios aéreos, hubiera sido muy complicado"

"No obstante, hay algo que estamos haciendo mal, no hay agilidad en exigir a los propietarios la limpieza de esas fincas y eso provoca que con cualquier mínima situación, el incendio crezca a niveles muy peligrosos y más cuando está cerca una zona residencial", ha valorado.

Asimismo, ha incidido en que aún no se ha esclarecido las causas de su origen y están "abiertos a cualquier hipótesis", aunque ha indicado que la zona "no es accesible", pero "cualquier efecto lupa o cualquier resto de una barbacoa que volara lo podría haber provocado".

Por ello, ha lanzado el mensaje de "ser muy precavidos con el fuego, más en plena ola de calor y con un invierno tan lluvioso". "Tenemos que insistir en todos los aspectos, y luego las administraciones deben buscar fórmulas más ágiles para que el invierno sea mucho más productivo con la prevención".