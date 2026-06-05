El infoca da por estabilizado el incendio de Alosno (Huelva)

Imagen áerea del incendio de Alosno. - INFOCA

HUELVA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado que el incendio declarado este jueves en el paraje Carril del Cementerio de Alosno (Huelva) ha quedado estabilizado, por lo que el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía desciende a fase de preemergencia, situación operativa 0.

Según ha indicado el consejero a través de su cuenta de la red social 'X', consultada por Europa Press, el incendio de Alosno ha quedado estabilizado a las 14,30 horas, toda vez que desciende a fase de preemergencia, situación operativa 0 el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía.

El consejero ha agradecido a los efectivos de EMA Infoca y al conjunto de profesionales implicados "su intervención, esfuerzo y coordinación para proteger a las personas y al entorno natural".

Así las cosas, desde este jueves EMA Infoca mantiene un importante dispositivo por tierra y aire para combatir el incendio que afecta, de momento, a una superficie estimada de más de 900 hectáreas "de matorral y pasto de perímetro", de zonas "con y sin áreas quemadas".

De hecho, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, elevó, a las 10,20 horas de este viernes, el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía (Plan Infoca) a fase de emergencia, situación operativa 1, fase que ha descendido al quedar estabilizado.

En estos momentos un centenar de efectivos integran el despliegue compuesto por seis grupos de bomberos forestales, una Brica, cinco técnicos de Operaciones, un técnico de extinción, otro de supervisión y un encargado, además de siete autobombas, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UIMF), una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y un repetidor de la Red de Emergencias de Andalucía (REJA).

Al amanecer se incorporaron un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra y un buldócer. A esta hora son siete los medios aéreos que están interviniendo de un total de 17 asignados para la jornada de este viernes.

Asimismo, se ha solicitado a la población que siga las indicaciones de los servicios de emergencia sobre el terreno si están en el entorno del incendio, así como que no se acerquen para mirar ni para hacer fotos.