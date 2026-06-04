El Infoca da por estabilizado el incendio en el paraje Venta la Piedra de Almonte (Huelva)

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva trabajan en las labores de extinción de un nuevo incendio en la Planta de Reciclaje del paraje del Montehigo de Almonte (Huelva), que ya está perimetrado. Se trata del tercer incendio que se produce en este lugar.

Según ha explicado José Antonio Frigolet, oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, en un audio remitido a Europa Press, el Consorcio está actuando desde el mediodía de este jueves en la zona del punto limpio por un incendio en los plásticos que "se viene sucediendo varias veces".

Al respecto, ha detallado que el incendio se ha producido en el interior de la parcela del depósito de plástico y también se ha extendido a una zona colindante, ocupando entre las dos aproximadamente unas dos hectáreas. El incendio está perimetrado pero aún no está extinguido.

Hasta la zona se han desplazado dotaciones de los parques de Almonte y San Juan del Puerto, con un sargento, dos cabos, seis bomberos, una nodriza, un vehículo rural pesado y dos vehículos urbanos ligeros, además de la colaboración de un tractor con una cuba

Se da la circunstancia de que es el tercer incendio registrado en esta planta, ya que los pasados 19 de mayo y 20 abril tanto el Consorcio como el Infoca tuvieron que actuar para sofocar las llamas.