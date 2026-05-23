El Infoca estabiliza un incendio forestal declarado este sábado en Almonte (Huelva)

Efectivos del Infoca durante los trabajos de extinción en Almonte (Huelva). - PLAN INFOCA

ALMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha conseguido estabilizar este sábado, 23 de mayo, un incendio forestal declarado en el paraje El Pastorcito, que se ubica en el término municipal de Almonte (Huelva).

Según ha indicado el Infoca a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego se ha declarado a las 12,10 horas de esta mañana en el que han intervenido un total de seis efectivos. Asimismo, el Infoca ha detallado en declaraciones a Europa Press que el fuego no afecta a ninguna zona del camino del Rocío ni al tránsito de los peregrinos hasta la aldea almonteña. No obstante, ha señalado que la presencia de rachas de viento podrían dificultar los trabajos de control.

La estabilización de este incendio forestal se ha alcanzado a las 13,10 horas, en tan solo una hora desde su declaración gracias a las maniobras de los efectivos desplazados, entre ellos, un helicóptero semipesado; dos grupos de bomberos forestales; un técnico de operaciones; un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba.