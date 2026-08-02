Inician las obras de la nueva Plaza de la Provincia de Huelva con trabajos en la avenida Diego Morón de La Orden

Máquinas trabajando en las obras de la nueva Plaza de la Provincia - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la futura Plaza de la Provincia de Huelva han comenzado este domingo, con la ejecución de los primeros trabajos de preparación, desconexión de redes y demoliciones, con el objetivo de recuperar un espacio "degradado" de la barriada de La Orden, junto a la avenida Diego Morón para convertirlo en un nuevo punto de encuentro para los vecinos, con mejoras en accesibilidad, nuevas zonas verdes, áreas de estancia y juegos infantiles inclusivos.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la actuación cuenta con una inversión superior a los 846.000 euros destinada a la urbanización del entorno y se completará con un segundo proyecto de renaturalización y revegetación, actualmente en fase de redacción, valorado en casi 400.000 euros, elevando la inversión global hasta los 1,2 millones de euros.

En este sentido, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha explicado durante una visita que el objetivo es "transformar un espacio degradado y con problemas de accesibilidad" en una plaza moderna, verde y pensada para las personas. "Un lugar para convivir, para el ocio de las familias y para que los vecinos disfruten de un entorno de calidad", ha añadido.

Además, la alcaldesa ha recordado que esta plaza tendrá un "importante valor simbólico", porque rendirá homenaje a toda la provincia y a las raíces de tantas familias de este barrio, con elementos tan representativos como la gran rosa de los vientos que señalará las distintas comarcas. Acompañada por responsables municipales, la alcaldesa ha visitado la actuación para comprobar el desarrollo de una intervención que permitirá transformar por completo el entorno situado entre la calle Zenobia y la avenida Diego Morón.

Hasta el momento se han llevado a cabo las labores de preparación de la actuación, la desconexión de redes de servicios y las demoliciones necesarias para dar paso a una obra que supondrá la completa renovación de más de 3.000 metros cuadrados de espacio público.

ESPACIO ABIERTO Y ARBOLADO

Incluida en el Plan de Inversiones de Barriadas impulsado por el Ayuntamiento de Huelva, l proyecto contempla la creación de un gran bulevar central arbolado que conectará los distintos niveles de la plaza y conducirá hasta una zona semicircular presidida por una gran rosa de los vientos integrada en el pavimento. Este elemento identificará las distintas comarcas de la provincia --Sierra, Andévalo, Costa, Condado, Cuenca Minera y área metropolitana--, como refuerzo al carácter identitario del nuevo espacio y convirtiéndolo en un homenaje a las raíces de muchas familias de La Orden.

Asimismo, la intervención eliminará además los actuales desniveles y barreras arquitectónicas mediante nuevos recorridos accesibles, rampas y pasamanos, garantizando la accesibilidad universal, a la vez que se instalarán nuevas zonas verdes, pérgolas para generar espacios de sombra y estancia, mobiliario urbano accesible e iluminación renovada, mejorando de forma integral la imagen y funcionalidad del entorno.

Por otro lado, se remodelará el acceso trasero de la escuela infantil Virgen de la Cinta, que verá mejoradas sus condiciones de seguridad e integración urbana, dignificando el entorno del centro educativo. En la plataforma superior, junto a la calle Joaquín Bustamante, se habilitará además una nueva zona de juegos infantiles inclusivos y accesibles, equipada con elementos de última generación dirigidos a menores de entre 6 y 15 años, fomentando el ocio familiar y la convivencia intergeneracional.

La actuación incorpora también una importante mejora paisajística mediante la plantación de nuevo arbolado y especies arbustivas, configurando un espacio más amable, sostenible y confortable para los vecinos.