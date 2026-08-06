Grupo Insur refuerza su crecimiento en el litoral andaluz con la adquisición de suelo para 233 viviendas en Mazagón (Huelva). - GRUPO INSUR

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Grupo Insur ha adquirido cinco parcelas de un total de 130.208 metros cuadrados de superficie para desarrollar un residencial de 233 viviendas unifamiliares con zonas comunes en la zona de El Vigía, en Mazagón (Huelva). Entre todas sus fases, el proyecto supondrá una inversión total de más de 80 millones de euros para la compañía.

Según han explicado desde Insur, con esta adquisición, el grupo "refuerza su estrategia de crecimiento y diversificación residencial y da un nuevo paso en su apuesta por seguir expandiendo su actividad en el litoral andaluz", incorporando a su cartera "un importante desarrollo en uno de los destinos con mayor proyección de la costa sur española".

El proyecto iniciará su comercialización durante el primer trimestre de 2027, mientras que la entrega de las viviendas está prevista para 2029. Una actuación de largo recorrido que busca posicionarlo como "uno de los principales desarrollos residenciales de la provincia".

Desde el grupo han destacado que uno de los puntos clave del residencial pasa por su entorno, que combina "la cercanía y vistas al mar con un alto valor paisajístico y medioambiental". Algunas de las playas "más extensas y mejor conservadas de Huelva" se encuentran a pocos metros de la zona, que destaca por ofrecer un modelo residencial asociado a "la tranquilidad, la naturaleza y la baja densidad, factores cada vez más escasos y demandados por quienes buscan una segunda residencia o un cambio de estilo de vida ligado al bienestar y al contacto con la naturaleza", según han explicado.

Por su parte, el director de promoción residencial de Grupo Insur, Zacarías Zulategui, ha señalado que "Mazagón se encuentra en un área que está experimentando una importante transformación económica e industrial desde hace años, favorecida por nuevos desarrollos ligados a sectores estratégicos como la energía y la sostenibilidad, que están contribuyendo a reforzar las perspectivas de crecimiento de toda la zona". "Esta evolución tan constante como sostenida ha convertido al municipio en un escenario de alto valor para el desarrollo de proyectos inmobiliarios".

A los factores anteriormente mencionados se suman sus conexiones, tanto ferroviaria como por carretera, que sitúan el desarrollo a poca distancia de Huelva capital, así como de Sevilla, y facilitan el acceso desde otras provincias gracias a su conexión con Madrid. Para la compañía, esta accesibilidad convierte a Mazagón en "una ubicación atractiva tanto para clientes locales como para compradores procedentes de otras regiones".

Con esta adquisición, Grupo Insur da continuidad a su apuesta por la costa onubense, donde ya desarrolló una promoción de 66 viviendas plurifamiliares en El Rompido. El grupo reafirma así su confianza en el potencial residencial y turístico de la provincia de Huelva.