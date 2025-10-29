Interrumpida la circulación de tren entre Gibraleón y Calañas (Huelva) por la caída de un árbol

Archivo - Vía del tren en Huelva. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria se encuentra interrumpida entre las estaciones de Gibraleón y Calañas (Huelva) debido a la caída de un árbol, por lo que los servicios técnicos de Adif se encuentran trabajando para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad".

Así lo ha indicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que informaban de la incidencia poco antes de las 16,30 horas.

Igualmente, continúa interrumpida la circulación entre Huelva y Sevilla desde las 12,15 horas por una falta de tensión en catenaria entre San Juan del Puerto y Huelva Mercancías, en la provincia onubense, donde también trabajan los técnicos de Adif desde el inicio de la incidencia.

De otro lado, ha solucionado otra incidencia en la línea este miércoles, por que hubo que interrumpir la circulación entre Sevilla y Huelva debido una falta de tensión en catenaria entre Salteras y Huelva-Mercancías.