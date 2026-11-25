Intervenidos 6.300 litros de gasolina para el petaqueo en la costa de Huelva con nueve detenidos - GUARDIA CIVIL

HUELVA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido 6.300 litros de gasolina destinados al 'petaqueo' para abastecer a narcolanchas en dos operaciones desarrolladas este martes 24 de noviembre en la costa de Huelva que se han saldado nueve detenidos.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, ambos dispositivos fueron coordinados por la Central Operativa de Servicio (COS) de la Comandancia de Huelva cuando agentes del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación semirrígida de alta velocidad frente a la costa de Mazagón (Huelva) que navegaba con la posible intención de aproximarse a tierra.

Durante el despliegue de las unidades de la Guardia Civil por el litoral costero, los agentes sorprendieron a un grupo de personas que estaban cargando gran cantidad de garrafas de gasolina a varias embarcaciones recreativas que actuaban de lanzaderas para abastecer a narcolanchas.

Al percatarse de la presencia policial, las embarcaciones emprendieron la huida con parte de su cargamento sin llegar a ser interceptado, aunque el dispositivo de tierra permitió localizar y detener a nueve personas y aprehender 130 garrafas de carburante.

También este mismo martes, los agentes del COS detectaron varias embarcaciones recreativas que encallaron en la playa de Punta del Moral, en la localidad de Ayamonte, hasta donde se desplazaban varios vehículos, por lo que se activó un nuevo operativo por las sospechas de que pudiera estar relacionado con el narcotráfico.

Las personas que participaban en esta actividad abandonaron la carga y emprendieron la huida al advertir la llegada de la Guardia Civil, que logró aprehender otras 122 garrafas de 25 litros. Las dos actuaciones policiales han permitido intervenir 6.300 litros de combustible preparados para abastecer a embarcaciones de alta velocidad.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y la gasolina intervenida han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, sin que se descarten nuevas actuaciones policiales al respecto. La Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana a través del teléfono 062 o mediante la aplicación móvil AlertCops, que permite comunicarse de forma rápida, gratuita y precisa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.