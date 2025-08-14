Intervienen gran cantidad de droga en establecimientos 'Grow Shop' de Valverde y Riotinto (Huelva)

HUELVA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a otras dos como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y otro delito de tráfico de drogas por vender sustancias estupefacientes en establecimientos 'Grow Shop' de Valverde del Camino y Minas de Riotinto (Huelva). Estos individuos se dedicaban a la comercialización de una gran cantidad de marihuana, cogollos y hachís, bajo una apariencia de legalidad.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la denominada 'Operación Muscaria' comenzó a principios de este año, cuando los agentes detectaron en localidades de la Cuenca Minera, un aumento de denuncias administrativas a la Ley Orgánica 4/2015 por tenencia o consumo en la vía pública de sustancias estupefacientes, siendo intervenidos derivados del cannabis, marihuana y hachís.

Por todo ello, tras investigaciones llevadas a cabo por los agentes, se tuvieron sospechas de dos establecimientos 'Grow Shop' de las localidades de Valverde del Camino y Minas de Riotinto, ya que "muchos de los denunciados alegaban haber comprado las sustancias en estos establecimientos".

Estos locales, en principio orientados a la venta de productos para el cultivo de cannabis, estaban siendo utilizados presuntamente para el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, habiendo provocado "una alarma social" en ambas localidades, mayoritariamente en personas con hijos jóvenes, por el fácil acceso a la compra de dichas sustancias. Además, utilizaban fotos en redes sociales para mostrar la droga que comercializaban para atraer a nuevos clientes.

Por todo ello, al existir "evidencias claras" de la venta de drogas, los agentes procedieron a inspeccionar ambos establecimientos, siendo halladas diferentes cantidades de sustancias estupefacientes expuestas en los mostradores para su comercialización, tales como marihuana y hachís dosificada en sobres, cigarros-porros expuestos como probadores en los expositores, hongos alucinógenos, vapers de cannabis, paquetes de gominolas de cannabis, jeringuillas con extracto de cannabis sativa y tabletas comestibles de chocolate con posible THC.

Asimismo, fueron interpuestas varias denuncias administrativas por la patrulla del Servicio Fiscal y de Fronteras en materia de contrabando, por ausencia de etiquetado que acreditara el oportuno registro sanitario de algunos productos, así como en materia de tabaco por realizar la venta manual sin autorización.

La forma de proceder era mediante la compra de cantidades a granel de cannabis y resina de cannabis, mediante paquetería de repartos, para posteriormente dosificarlas en sobres pequeños con sus propios logotipos, sin ningún tipo de control fiscal o sanitario, para su venta.

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente. La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Valverde del Camino, en colaboración con agentes de la 2ª Compañía de Valverde del Camino, Servicio Fiscal de la Comandancia de Huelva y Policía Local de ambas localidades.