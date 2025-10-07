Intervenidas siete toneladas de bivalvos no aptos para el consumo en una macrooperación con seis detenidos en Huelva

HUELVA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Seprona de la Guardia Civil han detenido a seis personas en Huelva e investiga otras dos tras intervenir siete toneladas de marisco bivalvo procedentes de Portugal y no apto para el consumo, en el marco de la macrooperación 'Opson XIV' contra el fraude alimentario que se ha llevado a cabo en varias provincias españolas.

La investigación ha contado con la colaboración de la Europol, el ASAE (Autoridad de seguridad Alimentaria y económica de Portugal) y la Policía Marítima de Portugal. En concreto investigaban un grupo criminal dedicado a la venta de moluscos bivalvos que eran comercializados a nivel nacional y europeo.

En total, han sido detenidas seis personas e investigadas otras dos por los delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la salud pública, blanqueo de capitales y fraude de fluido eléctrico. Además, se han intervenido alrededor de siete toneladas de mercancía.

Esto se da en el marco de doce investigaciones iniciadas por la Guardia Civil en Huelva, Mallorca, Alicante, Vigo y Santa Cruz de Tenerife, que han resultado, por el momento, en la detención de diez personas y en la investigación de otras 29, como presuntos responsables de delitos contra la propiedad industrial, estafa, fraude alimentario, falsificación documental y contra la salud pública.

En la operación 'Opson XIV' se han incautado 11.500 toneladas de productos ilícitos y casi un millón y medio de litros de bebidas, en su mayoría alcohólicas. Los agentes han realizado más de 2.091 inspecciones y registros en centros de distribución, almacenes, medios de transporte, puertos y aeropuertos del territorio nacional, en los que se ha detectado hasta 1.219 infracciones administrativas.

Como resultado, se han retirado del mercado bienes valorados en más de 95 millones de euros, entre los que hay bebidas alcohólicas, cereales, grano, frutas, hortalizas, productos cárnicos, pescados, mariscos, productos lácteos, azúcar o aditivos.

Esta macrooperación ha tenido como objetivo desmantelar las redes delictivas implicadas en el tráfico internacional de falsificaciones, alimentos y bebidas de calidad inferior, así como detectar y prevenir el fraude alimentario. Se ha comprobado el cumplimiento de la normativa relacionada con la seguridad alimentaria, la salud y bienestar de los animales o la sanidad vegetal. Asimismo, se han investigado falsificaciones de productos con denominación de origen o indicaciones geográficas. Entre los productos más afectados están el aceite de oliva y los vinos con denominación de origen protegida (DOP).

Una de las principales tendencias detectadas a nivel internacional es la infiltración de grupos de delincuencia organizada en empresas de eliminación de residuos con la intención de acceder a los alimentos caducados en espera de destrucción, para manipular la fecha de caducidad y reintroducirlos en el mercado con etiquetas falsas. Asimismo, se ha detectado que los ataques contra los productos con denominación de origen protegida e indicaciones geográficas protegidas están entre las actividades fraudulentas más comunes.

CUERPOS POLICIALES DE 31 PAÍSES

La investigación se ha desarrollado conjuntamente en 31 países, que han emitido un total de 101 órdenes de detención, lo que eleva a 631 las personas denunciadas y 13 organizaciones criminales desarticuladas.

ACTUACIONES EN OTRAS PROVINCIAS

Las actuaciones del Seprona permitieron localizar en Alicante una empresa mercantil que vendía bananas procedentes de Madeira (Portugal) etiquetadas como plátano de Canarias, un etiquetado que tiene la categoría de Indicación Geográfica Protegida (IGP). Esta empresa tenía suspendida la certificación para su comercialización e importaba el producto valiéndose de documentación aduanera falsificada, lo que le permitió distribuir 2.000 toneladas de bananas etiquetados como plátanos de Canarias.

En Santa Cruz de Tenerife, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha investigado a una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública, por vender pescados, mariscos y otros productos alimenticios al por mayor y sin trazabilidad, en mal estado, caducados o habiendo perdido la cadena de frío. Se intervinieron 25 toneladas de productos perecederos.

El Seprona también intervino 1.167 toneladas de productos congelados en Valencia, Murcia y Pontevedra, por tener una fecha de consumo vencida y presentar malas condiciones organolépticas. Una persona ha sido detenida y ocho investigadas por delitos contra la salud pública, estafa, falsedad documental y fraude alimentario.

En Mallorca, se ha investigado a cinco personas por delitos contra la salud pública tras una inspección en una industria cárnica que utilizaba alimentos caducados. Para ello, se manipulaba la trazabilidad de los productos, incluso descontaminándolos mediante el uso de lejía. En total, se han intervenido 231 kilos de alimentos no aptos para el consumo.