Investigado en Huelva por conducir a 218 kilómetros por hora en un tramo de la H-30 limitado a 100

Agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva han investigado al conductor de un turismo por un delito contra la Seguridad vial, al circular de forma manifiestamente temeraria, por superar ampliamente la velocidad máxima permitida, ya que condujo a 218 kilómetros por hora en un tramo de la H-30 limitado a 100.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos sucedieron el pasado 4 de julio, cuando un vehículo de alta gama, que circulaba por la carretera H-30 (circunvalación de Huelva), sentido A-49, llegó a alcanzar los 218 kilómetros por hora, en un tramo de la vía limitado a 100 kilómetros por hora.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva, ha investigado al conductor del vehículo por un supuesto delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 379.1 del Código Penal por velocidad excesiva, castigado con la pena de prisión de tres meses a seis meses o con multa de seis a doce meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.

La detección de esta infracción grave indica la eficacia de estos puntos de verificación de velocidad que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva mantiene activos, con el objetivo de reducir la siniestralidad y garantizar la seguridad de todos los conductores.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil recuerda que el exceso de velocidad reduce drásticamente el tiempo de reacción, incrementa la distancia de frenado y multiplica la gravedad de los accidentes, conducir por encima de los límites aumenta exponencialmente el riesgo de muerte o lesiones graves.