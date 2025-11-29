Investigadores de la Universidad de Huelva logran limpiar metales pesados del agua a través de microalgas

Investigadores de la Universidad de Huelva (UHU) han inmovilizado microalgas en aceite usado y azufre industrial para obtener un biofilm que limpia metales pesados del agua. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

Investigadores de la Universidad de Huelva (UHU) han inmovilizado microalgas en aceite usado y azufre industrial para obtener un biofilm que limpia metales pesados del agua. Este "innovador" material, desarrollado junto a la Universidad de Umea (Suecia) y en colaboración con el Instituto del Agua y el Departamento de Microbiología de la Universidad de Granada (UGR), utiliza microalgas para eliminar hasta el 95% de contaminantes tóxicos como cobre, cadmio o plomo en solo ocho horas.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, investigadores de la UHU, concretamente de la Unidad de Mejora Genética de Organismos Fotosintéticos (Rensma) y del Laboratorio de Tecnología Sostenible y Circular (Ciderta), han participado en el desarrollo de un estudio que confirma que la adhesión de microalgas a un material sostenible es capaz de limpiar aguas contaminadas con metales pesados. El trabajo, publicado en la revista 'Green Chemistry' de la Royal Society of Chemistry, demuestra que microalgas inmovilizadas en un biopolímero fabricado con aceite de cocina usado y azufre obtenido como subproducto de la industria petroquímica pueden eliminar "de forma rápida y eficiente elementos tóxicos como el cobre, cadmio y plomo".

En contexto, el equipo investigador, liderado por Antonio León-Vaz y el profesor Juan Urbano pertenecientes a la Unidad de Mejora Genética de Organismos Fotosintéticos y del Laboratorio de Tecnología Sostenible y Circular de la UHU, respectivamente, junto a la profesora Christiane Funk de la Universidad de Umea, ha diseñado un absorbente reutilizable y de bajo coste que no solo purifica el agua, sino que además "permite recuperar los metales para su posterior reciclaje".

Según los resultados de este artículo, estarían convirtiendo dos residuos problemáticos --aceite de cocina usado y azufre industrial-- en una herramienta verde que puede limpiar ríos y aguas industriales, con el objetivo de "demostrar que la biotecnología y la economía circular pueden ir de la mano para ofrecer soluciones reales frente a la contaminación".

De esta forma, el nuevo material, combinado con microalgas del género Chlorella, ha logrado eliminar más del 95% de cobre y cadmio, y el 50% de plomo en solo ocho horas, "manteniendo su eficacia tras varios usos gracias a un sencillo proceso de regeneración".

Finalmente, los investigadores han subrayado que esta tecnología tiene potencial para aplicarse en el tratamiento de aguas industriales y mineras, un desafío "especialmente relevante" en regiones como Huelva, afectadas históricamente por la presencia de metales pesados derivados de la actividad minera.