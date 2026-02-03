Isla Cristina (Huelva) aplaza las preliminares del Carnaval y ayuntamientos suspenden actividades

Crecida del río Gudiana a su paso por Sanlúcar de Guadiana (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE GUADIANA

HUELVA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) ha retrasado la celebración de las preliminares del Carnaval de la localidad ante la situación meteorología adversa prevista para las próximas horas, y tras el anuncio realizado por el presidente de la Junta de Andalucía, declarando el Nivel Operativo 2 del Plan de Emergencias ante el riesgo de lluvias intensas, fuertes vientos e inundaciones por la borrasca Leonardo. Además, el resto de ayuntamientos están tomando medidas como la suspensión de actividades y activar los planes de emergencias.

Según ha indicado el Ayuntamiento isleño en una nota de prensa, situación "más preocupante" se espera a partir de las ocho de esta tarde, y se prevé que el episodio se prolongue durante tres o cuatro días consecutivos de lluvia, por ello, se ha decidido suspender todos los actos institucionales y actividades públicas y privadas previstas para el miércoles.

Asimismo, se ha aplazado el comienzo del Concurso de Agrupaciones del Carnaval, quedando convocados los representantes legales de las agrupaciones, en el Teatro Municipal Horacio Noguera.

Además, mantener los servicios mínimos municipales, garantizando la atención de los servicios esenciales y la capacidad de respuesta ante posibles incidencias derivadas del temporal. Se advierte especialmente del aumento del caudal de arroyos y de los cauces, así como de las zonas históricamente inundables del municipio de Isla Cristina, donde el riesgo puede incrementarse de forma rápida e imprevisible.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Ayamonte ha constituido un Centro de Coordinación de Emergencias, así como una Junta Local de Seguridad ante la crecida de río Guadiana por el desembalse en Alqueva, coordinado por el alcalde de Ayamonte, y que ha contado con la colaboración de la Subdelegada del Gobierno, con el objetivo de garantizar la máxima seguridad de la ciudadanía.

Desde el primer momento se ha puesto en marcha un dispositivo especial basado en la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, trabajando de manera conjunta y permanente. Todos los servicios municipales se encuentran en situación de alerta, preparados para actuar en cualquier momento si la situación lo requiere.

Asimismo, el Ayuntamiento de Punta Umbría cerrará este miércoles por precaución las instalaciones deportivas, el centro de participación activa de mayores y los parques municipales en la jornada de mañana miércoles, 4 de febrero. Igualmente se prevé el cierre de la carretera de La Bota coincidiendo con las pleamares dados los vientos y fenómenos costeros previstos, unidos al alto coeficiente de marea. Las pleamares serán a las 4,40 horas de esta madrugada, así como a las 17,03 horas de mañana miércoles.

Además, en las zonas inundables de El Rincón se recomienda trasladarse a zonas altas e incluso evitar acudir o permanecer en este núcleo. La acumulación de agua de estos días, unida a la saturación de todos los cauces, hace que aún con previsión de precipitaciones acumuladas no muy altas sea conveniente la precaución. En El Portil, el Ayuntamiento de Punta Umbría ruega cautela y pide no permanecer en las edificaciones de primera línea de playa durante las pleamares.

Asimismo, los Ayuntamiento de Lepe, Moguer, Aljaraque, Bollullos Par del Condado, Jabugo entre otros, han activado sus Planes de Emergencias Municipal en fase de preemergencia o han procedido a la suspensión de actividades al aire libre, así como actividades en centros municipales.

Además, la Diputación Provincial de Huelva ha informado del cierre del Muelle de las Carabelas este miércoles por las previsiones meteorológicas.