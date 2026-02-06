Isla Cristina (Huelva) eleva "la presión" al Gobierno para "acelerar" la solución definitiva del litoral

El alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, junto a la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Isla Cristina (Huelva), Jenaro Orta, ha elevado al Gobierno de España la "necesidad" de adoptar "medidas urgentes" de emergencia para proteger el litoral tras los daños ocasionados por el temporal Leonardo. Esta solicitud se realizó en el marco de la visita que este jueves ha realizado a las playas de la localidad la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, acompañada por el propio alcalde y por técnicos municipales.

Según ha indicado el Ayuntamiento isleño en una nota de prensa, durante el recorrido, el alcalde entregó un nuevo dossier técnico, con fotografías, vídeos e informes actualizados, que será trasladado al Ministerio y a la Dirección General de la Costa y el Mar. Orta solicitó que se pongan en marcha "actuaciones inmediatas" que permitan mantener las playas en condiciones óptimas de cara a Semana Santa y al verano, y de forma paralela que "se cumpla el compromiso del Gobierno de presentar en marzo el proyecto definitivo para la estabilización de las playas".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, María José Rico, señaló que el Ejecutivo trabaja de manera coordinada con las administraciones locales y que mantiene "un seguimiento permanente de los daños provocados por el temporal, escuchando a la ciudadanía para dar respuesta a sus necesidades y avanzar en la recuperación de las playas de Isla Cristina".

Durante la visita, pudo comprobar sobre el terreno los efectos del temporal y analizar el estado actual del litoral. Mientras llega la "solución definitiva", el Consistorio continúa con intervenciones propias para proteger las zonas más sensibles del litoral, autorizadas por la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva y por la Dirección Provincial de Costas.

Durante los últimos meses se han vertido piedras de escollera que han permitido salvar el paseo marítimo por el momento, y a estas se suman ahora, en los puntos más vulnerables, otras 700 toneladas que se están vertiendo estos días, incluyendo el frente de lo que queda del chiringuito Almalú y desde la Playa Central hasta el chiringuito La Sardina.

El alcalde ha recordado que el pasado 14 de enero, en la reunión mantenida en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el Gobierno se comprometió a tener listos en marzo los pliegos del proyecto definitivo para la estabilización de las playas de Isla Cristina. No obstante, ha subrayado que, aunque se reconoce el avance de este proyecto integral, la situación actual requiere "respuestas inmediatas" por parte del Ministerio de cara a la próxima temporada de Semana Santa y de verano, además de lo que el Ayuntamiento está haciendo con recursos propios.

Por ello, el Consistorio seguirá actuando para proteger el litoral y garantizar que los vecinos y turistas puedan disfrutar de unas playas seguras y estabilizadas durante la próxima temporada.

El Consistorio continuará trabajando de manera coordinada con todas las administraciones, reclamando "agilidad y concreción" en la ejecución del proyecto definitivo y en la adopción de medidas temporales, reforzando su compromiso con la defensa del litoral y el bienestar de la ciudadanía.