IU apoya una concentración este martes contra la planta de amoniaco en San Juan del Puerto (Huelva)

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida en Huelva (IU) ha anunciado su apoyo y participación en la concentración convocada por la 'Plataforma San Juan Respira' para este martes, 4 de noviembre, a las 18,45 horas en la Plaza de la Iglesia de San Juan del Puerto, bajo el lema 'No al metanol. No al amoníaco'.

Según ha indicado la formación en una nota, la movilización responde a la "creciente inquietud vecinal" ante el proyecto de instalación de una planta de amoníaco que, según la plataforma y colectivos sociales, "puede tener un impacto negativo sobre la salud, el medio ambiente y la calidad de vida en los municipios de San Juan del Puerto y Trigueros".

El coordinador provincial de IU Huelva, Marcos Toti, ha mostrado el respaldo de la organización a la convocatoria ya que comparten "la preocupación de los vecinos". "Un proyecto de estas características, por su peligrosidad intrínseca y por la magnitud de los riesgos asociados al almacenamiento, transporte y posibles emisiones, exige máximas garantías y transparencia. Hoy por hoy esas garantías no existen y la prioridad debe ser la salud pública y la protección del territorio", ha dicho.

Toti ha reclamado "un proceso de información y participación real, con acceso a los estudios técnicos completos, evaluaciones independientes y un análisis riguroso de alternativas". "No se puede pedir confianza a ciegas cuando hablamos de sustancias peligrosas y de un entorno donde ya se acumulan presiones industriales. Pedimos a las administraciones que frenen este proyecto y abran un diálogo serio con la ciudadanía antes de tomar decisiones irreversibles", ha añadido.

IU subraya que la ubicación propuesta y la logística asociada al futuro complejo "podrían incrementar el tráfico pesado, el riesgo de accidentes y el estrés ambiental en dos términos municipales ya muy condicionados", y recuerda que la normativa "obliga a aplicar el principio de precaución cuando existan dudas razonables sobre los impactos". Izquierda Unida invita a "toda la ciudadanía" a "secundar la concentración y a adherirse a la Plataforma San Juan Respira".

Izquierda Unida ya ha presentado alegaciones al proyecto "teniendo en cuenta que la planta ocuparía más de 277 hectáreas de suelo rústico agrícola tradicional, afectando de forma directa a hábitats de aves esteparias protegidas como avutardas, sisones y el aguilucho cenizo". "La planta no solo destruye paisaje, sino que liquida un modelo económico sostenible y ligado a la tierra", señala la formación.

En el escrito también se alerta sobre el uso previsto de agua del embalse del Sancho, "cuyas aguas están contaminadas por drenajes ácidos procedentes de actividad minera y presentan altos niveles de metales pesados". La organización cuestiona "la viabilidad técnica del proyecto en esas condiciones" y subraya "la ausencia de una evaluación seria sobre los costes reales de depuración".

Otro de los puntos "críticos" que recoge el documento es "la alta concentración de instalaciones energéticas en el entorno inmediato", con "más de 40 infraestructuras de este tipo en un radio de 10 kilómetros". "Esto supone una hiperinflación inadmisible de proyectos industriales en zonas rurales, que viene agravada por la falta de planificación ordenada por parte de la Junta de Andalucía", concluye IU.