IU apunta a los "acuerdos" entre PP y la sanidad privada como "causa del retraso" del Chare de Lepe (Huelva)

Chare de Lepe (Huelva). - IU

LEPE (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, ha criticado este viernes el "auténtico despropósito" que supone que el Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Lepe continúe sin abrir sus puertas 21 años después del inicio del proyecto, por que ha pedido su "apertura inminente", toda vez que ha apuntado a los "acuerdos" entre PP y sanidad privada "la causa del retraso".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Toti ha indicado que "durante años" la Junta de Andalucía justificó el retraso de la apertura del centro sanitario en "la ausencia de los accesos viarios, una infraestructura cuya ejecución tuvo que asumir el Gobierno de España ante la negativa del Ayuntamiento de Lepe a cumplir con la cláusula cuarta del convenio para la construcción del Chare y que quedó concluida el pasado mes de febrero".

"La excusa de los accesos ya no existe. La pregunta ahora es qué impide que el Chare abra sus puertas de una vez por todas", ha señalado el coordinador.

En este sentido, el dirigente de IU ha señalado directamente al Ayuntamiento de Lepe y a la Junta de Andalucía por "no haber culminado las obras de urbanización del entorno del hospital", unos trabajos que, según ha recordado, "también están recogidos en el convenio suscrito entre ambas administraciones".

"En la cláusula cuarta del convenio se establece claramente que el Ayuntamiento de Lepe debe asumir los gastos de urbanización, incluyendo el suministro de agua potable, energía eléctrica y el resto de servicios necesarios para que el centro pueda entrar en funcionamiento. Sin embargo, esa obligación sigue sin cumplirse", ha explicado.

Para Marcos Toti, resulta "incomprensible" que, una vez ejecutados los accesos, ni el Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular ni la Junta "hayan acelerado los trabajos necesarios para poner en servicio una infraestructura sanitaria largamente demandada por los vecinos y vecinas de la Costa Occidental de Huelva".

El coordinador provincial de IU ha ido más allá y ha mostrado sus "sospechas" sobre las razones que podrían estar detrás de este "nuevo retraso". Según ha explicado, en 2022 la Junta de Andalucía firmó un convenio con el hospital privado Virgen de la Bella por el que este centro recibe "alrededor de 40 millones de euros anuales durante cinco años para prestar asistencia sanitaria mientras el Chare permanezca cerrado".

"Nos tememos que el Partido Popular, tanto desde la Junta como desde el Ayuntamiento de Lepe, esté prolongando deliberadamente la apertura del Chare hasta que finalice ese convenio. Juanma Moreno no está dispuesto a que sus amigos de la sanidad privada dejen de hacer caja con el dinero de la sanidad pública", ha afirmado.

Por ello, Izquierda Unida ha exigido "transparencia" sobre "la situación real" del proyecto y ha reclamado a las administraciones implicadas que ejecuten de "manera inmediata" las actuaciones pendientes para que el Chare de Lepe "pueda comenzar a prestar servicio cuanto antes". "Los ciudadanos de la Costa Occidental no pueden seguir esperando más. Después de 21 años de promesas incumplidas, merecen disponer de unas instalaciones sanitarias públicas plenamente operativas y al servicio de la población", ha concluido Toti.