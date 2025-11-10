IU critica que los presupuestos de la Junta "quitan 16 millones de euros" en vivienda para Huelva

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha criticado este lunes que los nuevos Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 "castigan de nuevo" a la provincia de Huelva en materia de vivienda, al "recortar más de 16 millones de euros y dejar a la provincia prácticamente sin recursos para hacer frente a uno de sus mayores problemas sociales: el acceso a la vivienda".

Según ha indicado en una nota, "de los 683 millones de euros presupuestados para toda Andalucía, solo 26 millones se destinan a Huelva, lo que representa el 3,8% del total, muy por debajo del 6,2 % del peso poblacional que le correspondería".

"El Gobierno andaluz vuelve a despreciar el problema del acceso a la vivienda en Huelva", ha señalado el responsable de Política Institucional de IU en Huelva, David F. Calderón, quien ha advertido de que "el dato es aún más pobre si se mantiene el nivel de ejecución presupuestaria del pasado año, lo que supondría que apenas se ejecutaran 6 millones de euros en vivienda pública en toda la provincia".

Calderón ha subrayado que esta situación "resulta especialmente grave en un contexto de incremento sostenido de los precios de la vivienda tanto en compra como en alquiler". "Un onubense tiene que dedicar 1,76 sueldos anuales medios para pagar la entrada de una vivienda de 80 metros cuadrados y 6,2 sueldos íntegros para poder comprarla", ha señalado.

IU ha señalado que "según los últimos datos de la Agencia Tributaria y Qualis Credit Risk, el precio del metro cuadrado en la provincia de Huelva alcanzó en 2024 los 1.214 euros, lo que representa una subida del 9,9% en un solo año, situando a Huelva como la tercera provincia andaluza con mayor encarecimiento".

"Mientras los precios se disparan, la Junta decide mirar para otro lado", ha criticado Calderón, advirtiendo de que "la oferta de pisos de alquiler en el centro de Huelva crece solo para pisos turísticos, el doble que la oferta residencial tradicional, lo que deja a nuestros jóvenes sin opciones y expulsa a muchos de ellos fuera de la provincia".

Ante esta situación, IU ha anunciado que el grupo Por Andalucía registrará una enmienda a la totalidad de los presupuestos andaluces por ser "lesivos para la provincia de Huelva" y trasladará al Ejecutivo andaluz la "necesidad imperiosa de reforzar la inversión pública en vivienda". Calderón ha lamentado que "los presupuestos presentados por el Gobierno andaluz vuelven a castigar a Huelva con el menor porcentaje de inversiones de toda Andalucía", consolidando un "déficit histórico que condena a la provincia a seguir a la cola en infraestructuras, vivienda, sanidad y educación".

"Estamos ante dos modelos de política de vivienda claramente diferenciados: uno, el del Partido Popular, basado en la especulación, los beneficios fiscales a los grandes tenedores y la liberalización del suelo; y otro, el que defendemos desde Izquierda Unida, que pasa por garantizar el derecho a una vivienda digna mediante la intervención pública, la rehabilitación del parque existente y el impulso de vivienda asequible", ha concluido Calderón.