La IX Feria del Vino de Chucena (Huelva) abre sus puertas celebrando el potencial vitivinícola de la comarca

CHUCENA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La IX Feria del Vino de Chucena (Huelva) ha se ha inaugurado este jueves 6 de noviembre en un acto que ha contado con la participación del alcalde de Chucena, Antonio Manuel Rubio; el presidente de la Cooperativa Nuestra Señora de la Estrella, Francisco Vera; y el bodeguero local, Serafín Guzmán, junto a la presencia de numerosos alcaldes y representantes municipales del Condado y una amplia asistencia de vecinos y vecinas del municipio.

Durante la inauguración, el alcalde ha puesto en valor el recorrido de este evento, que celebra ya su novena edición y que "pasó de ser un sueño a consolidarse como el principal escaparate de nuestros vinos, nuestra identidad como pueblo y nuestro orgullo vitivinícola". Rubio ha destacado que la Feria del Vino de Chucena "es hoy el mayor referente del vino en la provincia de Huelva y una de las citas destacadas del calendario andaluz", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En su intervención, el alcalde ha subrayado que este evento "es un reconocimiento a quienes hacen posible que el vino sea la mejor carta de presentación de Chucena al mundo: agricultores, viticultores, bodegas y nuestra Cooperativa Nuestra Señora de la Estrella, que siguen demostrando que tradición e innovación pueden caminar de la mano".

Rubio ha anunciado, además, que la próxima edición, coincidiendo con el décimo aniversario de la feria, se estrenará un nuevo recinto en el edificio de usos múltiples, "un salto cualitativo muy importante que permitirá seguir creciendo, acoger más expositores y situar a Chucena en el lugar que le corresponde como referente vitivinícola de Huelva y Andalucía".

La IX Feria del Vino de Chucena cuenta con una importante muestra comercial en torno al sector vitivinícola, "una oportunidad para degustar y adquirir los vinos del municipio y de la comarca", así como una exposición de maquinaria agrícola "que refuerza el carácter profesional de esta cita".

Junto a ello, la programación incluye una variada agenda lúdica con degustaciones, pasacalles, actuaciones humorísticas y musicales de gran nivel, entre las que destacan la del grupo Salmarina el viernes o las de Erika Leiva, Miguel Sáez, Mario Méndes y Kiahra el sábado.

El evento incluye también actividades "que son ya una tradición", como la Cata Maridaje a cargo de la sumiller Mónica Rosón y el crítico gastronómico Txema Marín, el acto institucional de Entrega de las Cepas de Oro del Municipio o la X Ruta Cicloturista 'Vino del Condado de Huelva', una de las pruebas deportivas "más consolidadas" de la comarca.

"Son días para compartir, convivir y disfrutar de lo que somos y de todo lo que este sector representa para nuestra tierra", ha concluido el alcalde, invitando a vecinos, visitantes y "amantes del vino en general" a participar y a "vivir intensamente" esta IX Feria del Vino de Chucena.