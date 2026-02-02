La Izquierda propone el 'Plan Vivienda 10' para impulsar la vivienda pública en la provincia de Huelva

El portavoz de la coalición de izquierdas en la Diputación de Huelva, Marcos Toti. - IU HUELVA

HUELVA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coalición de Izquierdas en la Diputación provincial de Huelva llevará al próximo pleno una propuesta para el desarrollo del 'Plan Vivienda 10', un plan extraordinario de vivienda pública dotado con diez millones de euros que se ejecutaría durante el año 2026 a través de los ayuntamientos de la provincia.

El portavoz del grupo en la Diputación, Marcos Toti, ha señalado que esta iniciativa nace "para empezar a dar respuesta al gravísimo problema de acceso a la vivienda que sufre la provincia de Huelva, especialmente entre la población joven y la clase trabajadora", ha indicado en una nota.

"La vivienda se ha convertido en un bien inaccesible para la mayoría de la población, pese a ser un derecho reconocido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía", ha subrayado. Según ha explicado Toti, el 'Plan Vivienda 10' se financiaría con diez millones de euros "procedentes de las transferencias adicionales del Estado que recibirá la Diputación de Huelva en 2026", recogidas en el Real Decreto-ley 15/2025 y ratificadas por el Congreso de los Diputados.

En total, ha señalado que la institución provincial "percibirá 11,3 millones de euros por este concepto", una cantidad que, según IU, "no aparece reflejada en los presupuestos provinciales y que aún no tiene destino asignado". "El dinero está. Lo que falta es voluntad política para ponerlo al servicio del principal problema social que tiene hoy esta provincia", ha afirmado el diputado provincial, quien ha recordado que la vivienda lleva 14 meses consecutivos siendo la principal preocupación de la ciudadanía según el CIS.

Desde la coalición de Izquierdas han alertado de que el precio del alquiler "se ha duplicado en la última década", que la compra de vivienda "se ha vuelto inalcanzable para amplias capas de la población" y que "solo uno de cada siete jóvenes andaluces logra emanciparse".

Toti ha señalado que "en Andalucía existen más de 600.000 viviendas vacías, mientras que la promoción de vivienda pública ha sido prácticamente inexistente en los últimos años". En el caso de Huelva, ha advertido que "el problema se agrava por la subida acelerada de los precios, los bajos salarios y la precariedad laboral juvenil". "Aquí hay jóvenes con empleo que no pueden vivir solos y municipios donde se alquila por meses, pero no por años", ha lamentado.

Así, el también coordinador provincial de Izquierda Unida, ha sido especialmente crítico con la política de vivienda del Gobierno andaluz, al que ha acusado de "no aplicar la Ley estatal de Vivienda, encarecer la vivienda protegida y favorecer la especulación". Asimismo, ha señalado "la inacción de la Diputación de Huelva", que "durante más de una década ha destinado prácticamente nada a políticas de vivienda pública, limitándose en los presupuestos de 2026 a una partida de 300.000 euros", que IU considera "absolutamente insuficiente" para una provincia con más de 80 municipios y más de 535.000 habitantes.

Por ello, el dirigente de izquierdas se ha cuestionado que "para qué queremos una Diputación si no es para ayudar a resolver el mayor problema social de la provincia" y ha defendido que el Plan Vivienda 10 "permitiría situar la vivienda pública en el centro de la política provincial, apoyar a los ayuntamientos y facilitar proyectos de vida dignos, especialmente para la juventud".

En este sentido, ha concluido que esta iniciativa "trata así de impulsar este plan extraordinario durante 2026, con una ejecución directa a través de los municipios, utilizando las transferencias estatales confirmadas", con el objetivo de "ampliar el parque público de vivienda y garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible en la provincia de Huelva".