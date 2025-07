Izquierda Unida pide a todos los ayuntamientos de Huelva puntos violeta durante las fiestas este verano

HUELVA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha hecho un llamamiento a todos los ayuntamientos de la provincia de Huelva para que implanten Puntos Violeta durante las fiestas que se celebrarán este verano. Esta petición se produce tras la aprobación, en el último Pleno de la Diputación de la iniciativa presentada por la confluencia de izquierdas --Izquierda Unida, Verdes Equo, Podemos, Iniciativa-- para promover estos espacios de "atención, prevención y sensibilización frente a las violencias machistas".

Según ha indicado IU en una nota, los Puntos Violeta, impulsados desde el Ministerio de Igualdad, son espacios "seguros" que ofrecen apoyo a víctimas de agresiones sexistas, "especialmente en contextos multitudinarios" como ferias, conciertos o celebraciones populares. La propuesta aprobada contempla su implantación en todo el territorio provincial a través del impulso y coordinación de la Diputación de Huelva.

La portavoz de la Red Feminista de Izquierda Unida en Huelva, Ana Delgado, ha subrayado la "urgencia" de que los ayuntamientos "hagan suya esta iniciativa". "La violencia machista no se detiene en festivos ni domingos. Por eso pedimos que en cada celebración o fiesta popular haya un espacio que ofrezca información, apoyo y asistencia inmediata a las mujeres que lo necesiten", ha remarcado.

Delgado ha apelado a la "responsabilidad institucional" y a la empatía, señalando que "esta propuesta no va de cifras. Va de realidades que todas hemos vivido en primera persona. Todas hemos sentido miedo alguna vez al volver a casa. No queremos seguir normalizándolo. Queremos sentirnos libres, no valientes", ha agregado.

Desde Izquierda Unida se destaca que estos puntos deben estar ubicados en espacios "visibles y accesibles", y "contar con personal especializado que garantice la confidencialidad y la atención digna, con formación en intervención psicosocial y enfoque de género". La moción aprobada también insta a la Junta de Andalucía a colaborar en su financiación y en la puesta en marcha de programas formativos específicos.

"Esta propuesta es un compromiso con nuestras jóvenes, con las mayores y con las que ya no están. No basta con decir 'yo te creo', hay que crear y sostener los espacios donde las víctimas sepan que no están solas", ha concluido Delgado.