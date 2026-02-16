Izquierda Unida respalda la subida del SMI que beneficiará a 147.000 onubenses

El coordinador provincial de IU, marcos Toti. - IZQUIERDA UNIDA

HUELVA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Huelva ha valorado de forma "positiva" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y los sindicatos UGT y CCOO para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026, que se situará en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que supone 37 euros más al mes, unos 518 euros al año (3,1 % respecto al año anterior) y será de aplicación con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 una vez se publique en el BOE. La medida beneficiará a más 147.000 trabajadores onubenses.

En una nota de prensa, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti, ha asegurado que esta subida "supone una mejora real de los ingresos de las personas trabajadoras con salarios más bajos, una herramienta eficaz para combatir la precariedad y avanzar hacia una sociedad más justa y cohesionada".

Además Toti ha señalado que "desde que estamos en el Gobierno de España, el SMI ha subido desde los 735,9 euros en que lo tenía la derecha en 2018, a los 1.221 euros en que hoy la izquierda lo ha fijado para este 2026".

En este sentido, Toti ha remarcado que Huelva será "especialmente beneficiada" por esta medida al tener "uno de los salarios más bajos del país (el salario medio es de 16.671 euros anuales, lo que lo sitúa a la cola de Andalucía) y mejorando las condiciones especialmente de las mujeres al ser una provincia con una pronunciada brecha salarial (13.781 euros de salario medio para las féminas)".

Así, Izquierda Unida ha recordado que esta medida se logra tras meses de negociación con los agentes sociales, con "la firme voluntad" de blindar el poder adquisitivo de quienes se encuentran en la base de la pirámide salarial y ha lamentado que la patronal no se sume a este acuerdo que "representa un avance social y una medida de justicia frente a la pérdida de poder adquisitivo que arrastran muchos hogares en los últimos años por la subida de la cesta de la compra".

Desde Izquierda Unida Huelva se valora el impacto de la subida del SMI en la provincia como una noticia "especialmente positiva", ya que "tirará de la economía provincial puesto que esta subida supone que entren más de 76 millones de euros en los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras onubenses que menos cobran".

La formación ha insistido en que Huelva "sigue siendo" una de las provincias con menores salarios medios del país, con una proporción elevada de personas asalariadas que cobran el SMI, lo que hace que esta actualización del salario mínimo "no solo contribuya a mejorar las condiciones de vida de miles de familias, sino que también dinamice el consumo y el tejido económico local".

Izquierda Unida destaca que la subida del SMI es "una herramienta clave no solo para mejorar la retribución de los salarios bajos", sino también para "reducir las brechas salariales, especialmente las de género, y reforzar los derechos laborales de sectores tradicionalmente precarizados".

La formación provincial ha llamado a consolidar estas políticas como parte de "una estrategia sostenida de justicia social y cohesión económica que atienda las necesidades de la población trabajadora onubense".