José María Rossell participa en el III Toro de Turismo de la FOE que se consolida como "referente"

Celebración del III Foro de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), a través de su Consejo Empresarial de Turismo. - FOE

HUELVA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Onubense de Empresarios (FOE), a través de su Consejo Empresarial de Turismo, ha celebrado con "éxito" el III Foro de Turismo, un encuentro ya consolidado como espacio de referencia para el análisis, el diálogo y la colaboración entre el sector público y privado en torno al turismo en la provincia de Huelva.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, una cita que ha contado con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, la Agencia Destino Huelva de la Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Huelva.

Esta tercera edición ha contado con la participación de José María Rossell, CEO de Senator Hotels & Resorts, quien ha ofrecido una conferencia centrada en la evolución del sector turístico, las tendencias actuales de la demanda y la necesidad de apostar por modelos de gestión innovadores, sostenibles y orientados a la calidad.

Así, Rossell puso en valor el potencial de destinos como Huelva, subrayando la "importancia de diferenciarse a través de la autenticidad, la excelencia en el servicio y la adaptación a un viajero cada vez más exigente y experiencial".

El foro ha vuelto a poner de manifiesto la "importancia de un sector estratégico para la economía onubense", abordando tanto sus principales potencialidades como los retos de futuro, en un contexto marcado por la creciente demanda de destinos auténticos, sostenibles y de calidad.

Durante la apertura del acto, el presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez, ha subrayado el papel "fundamental" del turismo en el desarrollo de la provincia, destacando que "este foro nació con una clara vocación: poner en valor un sector estratégico para nuestra provincia, un pilar fundamental de nuestra economía y un magnífico escaparate de todo lo que Huelva es capaz de ofrecer al mundo".

Asimismo, ha puesto el acento en el papel del empresariado, afirmando que "el turismo no es solo una actividad económica". "Es una forma de proyectarnos, de compartir lo que somos, de generar oportunidades y futuro", añadiendo que "hay un protagonista indiscutible: el empresario turístico".

En este sentido, ha señalado que "sois vosotros quienes hacéis posible que esa experiencia que acabamos de imaginar se convierta en realidad". "Sois quienes cuidáis cada detalle, quienes apostáis por la calidad, quienes convertís nuestros recursos naturales en experiencias únicas. Sois, en definitiva, los mejores embajadores de esta tierra y los auténticos valedores de nuestras excelencias".

El presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, Luis Arroyo, ha señalado la consolidación de este foro como punto de encuentro del sector, destacando que "esta tercera edición confirma que estamos ante una cita imprescindible para el turismo onubense, donde no solo analizamos la situación del sector, sino que generamos propuestas y reforzamos la colaboración entre todos los agentes implicados".

Asimismo, ha subrayado que es "fundamental seguir avanzando en aspectos clave como la promoción, la conectividad y la mejora continua de la oferta para fortalecer la competitividad del destino".

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha incidido en la "importancia" de la cooperación institucional y empresarial, afirmando que "el futuro del turismo en Huelva solo puede construirse desde la cooperación, desde la colaboración y desde las alianzas entre las instituciones y el sector".

Asimismo, ha destacado el momento actual que vive el destino, señalando que "Huelva vive un momento en el que el potencial turístico es más evidente que nunca", ya que es "una oferta única y sin la masificación de otros destinos, ofreciendo experiencias auténticas que hoy demanda el viajero", lo que sitúa a la provincia "en una posición privilegiada en un contexto global en el que cada vez se valora más lo auténtico y el trato cercano".

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, destacó que "este foro refleja la importancia de la colaboración entre administraciones y sector empresarial para avanzar en un modelo turístico equilibrado y adaptado a los retos actuales". "Espacios como este permiten compartir visión, alinear esfuerzos y seguir fortaleciendo el turismo en la provincia de Huelva".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Felipe Arias, ha destacado "la fortaleza del tejido empresarial del sector", que "está siendo clave en la consolidación del destino" y ha incidido en que "el turismo necesita de diálogo y de una mirada estratégica que una a quienes impulsan el destino desde la gestión pública y a quienes lo hacen realidad cada día desde la iniciativa empresarial".

EMPRESAS PREMIADAS

En el transcurso del foro también se hizo entrega de dos reconocimientos, uno a la trayectoria profesional que ha recaído en el 'Restaurante Casas' de Aracena y otro a la iniciativa empresarial que fue a parar al 'Mosquito Club' de Punta Umbría, con los que se ha querido destacar la contribución de empresas y profesionales al desarrollo y promoción del destino Huelva.

Con esta tercera edición, el Foro de Turismo de la FOE refuerza su papel como plataforma de análisis, reflexión y propuesta, contribuyendo a impulsar un sector clave para el presente y el futuro de la provincia.